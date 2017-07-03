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Kavaklı’da turnuva coşkusu

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Kavaklı’da turnuva coşkusu
Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Harb-İşspor ile Kocaeli Kadın Futbol takımları, dün Gölcük Kavaklı’da ki turnuvada boy gösterdi.

Ereğlispor’un son anda çekildiği turnuvada Harb-İşspor, Kocaeli Kadın Futbol ve İstanbul Dudulluspor takımları karşılaştı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ÖNCESİ HAZIRLIK

Gençler ve yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Harb-İşspor ile Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Kavaklı Stadı’ndaki turnuvada karşılaştı. Daha önce Ereğlispor’un katılacağı turnuvaya, Zonguldak Temsilcisi son anda katılmaktan vazgeçti. Harb-İşspor gençlerde, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ise yıldızlar kategorisinde katıldığı turnuvada il dışından sadece İstanbul Dudulluspor vardı.

KOCAELİ KADIN FUTBOL’UN İLK MAÇLARI

Bu sezon Harb-İşspor’un bünyesinde kurulan, küçük yaş gruplarında liglere girecek olan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, ilk hazırlık maçlarına çıktı. Harb-İşspor’un pilot takımı olan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, turnuvada oynadığı maçlarda İstanbul Dudulluspor’a 4-0, Harb-İşspor’a da 4-1 mağlup oldu. Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün katılacağı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 11-17 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

HARB-İŞSPORLU GENÇLER MAĞLUP OLDU

Bayan futbolunda Türkiye’nin en önemli kulüpleri arasında yer alan Harb-İşspor, Kavaklı’daki hazırlık maçında İstanbul Dudulluspor’a 1-0 mağlup oldu. Genç oyuncuların Milli Takım kadrosunda bulunması nedeni ile eksik bir kadro ile sahaya çıkan kırmızı-Lacivertli ekip, rakibine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Teknik Sorumlu Hasan Alemdar, “Turnuvada skorun çok fazla önemi yoktu. Hem yıldızlar, hem de gençler için iyi bir hazırlık maçları oldu” dedi.

“BU YIL KUPAYI İSTİYORUZ”

Harb-İşspor Teknik Sorumlusu Hasan Alemdar, geçen yıl gençler kategorisinde şampiyonluklarının çalındığını, bu sezon hedeflerinin birincilik olduğunu söyledi. Alemdar, “Gençler kategorisinde çok iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Kupayı bu yıl mutlak alacağız. Geçen yıl hakkımızı yediler, bu yıl ayak oyunlarını, hiç kimseye oynatmayacağız, şampiyon olup döneceğiz” dedi. Turnuvayı takip eden Harb-İşspor Başkanı Adnan Zorer, katılan takımlara baklava ikramında bulundu.

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