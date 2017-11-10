Kavaz: “Atatürk’ün sözü bizim için emirdir”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şubesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yılında bugün Sanat Sokağı’nda anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz ve dernek üyeleri de yer aldı. Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sonsuz saygıdan bahsederek başlayan Kavaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Batmayan güneş denen Emperyalizmin güneşini batıran, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, devrimlerin, tüm çağdaş değerlerin öncüsü, sömürülen tüm dünya halklarının onuru ve umudu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünüzü 79 yıl önce bugün sonsuzluğa uğurladık. Batının yüzyıllara sığdıramadığı devrimleri, atılımları, 10 yıllara sığdıran tarihin en büyük dehasının ulusumuza nasip olması hepimiz için kıvanç kaynağıdır.

SALDIRININ BİR HALKASI

Ancak, kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı, üniter yapısı ve laik demokratik sistem 79 yıldır içeriden ve dışarıdan sürekli aşındırılmaktadır. Karşı devrimcilik, gericilik, bölücülük ittifak halinde emperyalizmin uşaklığını yapmakta yarışır hale gelmişlerdir. Şeyh Sait isyanları, Dersim isyanları ve emperyalizmin kara gücü olan PKK’nın kanlı eylemleri, Mustafa Fehmi Kubilay’a karşı girişilen bağnaz, gerici ve yobaz vahşet, bir dönem yaşadığımız Asala terör olayları, tarikatların, cemaatlerin, vakıfların kazandığı imtiyazlı durumlar, ordumuza karşı kurulan kumpaslar ve nihayet 15 Temmuz dinci ve işbirlikçi bir ihanet şebekesinin giriştiği darbe girişimi, hepsi, Atatürk Türkiye’sine, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve devrimlerine karşı yapılan topyekün bir saldırının halkalarıdır sadece.

TEMEL GÖREV OLMALI

Atatürk’e ve onun kurduğu Cumhuriyete, devlete karşı yapılan her türlü alçakça saldırının karşısında dimdik durmak, Emperyalizmle iç içe geçmiş sözde sivil toplum örgütlerini, Emperyalizmin doğal müttefiki olan ortaçağ kalıntıları niteliğindeki dinci ve gerici yuvaları deşifre etmek, laikliğin yılmaz savunuculuğunu yapmak Tüm Atatürkçülerin en temel görevi olmalıdır. Değerli arkadaşlar hiçbirimiz Çanakkale’de, Dumlupınar’da Sakarya’da toprağa düşen kahramanlarımızdan ve terörün katlettiği vatan kadar değerli evlatlarımızdan daha değerli değiliz. Bu uğurda Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben size ölmeyi emrediyorum” sözü, bugün, bizim için de emirdir”

Çiğdem ARMAĞAN