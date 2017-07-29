Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köçlü Çeşme Mahallesi D-100 Kuzey yanyol üzerindeki benzinliğin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Benzin istasyonunun müdürü Yılmaz Yiğit (39), tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda iki grup arasında kalan Yiğit, ayağından bıçaklandı ve pompalı tüfekle göğsünden vuruldu.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.