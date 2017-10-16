Kavlak oyundan memnun

Kavlak’ın açıklamaları şöyle:

“SONUCU ALMAK GEREKİYOR”

“Ben sahada oynanan oyunu beğendim. Tempomuz ve pas trafiğimiz gayet olumluydu. Ama futbol sonuç oyunu, sonucu almak gerekiyor. Alamazsanız eleştirilirsiniz. Tabi şunu da söyleyebilirim: Her türlü eleştiriye, görüşe kapım açıktır. Korkak bir futbol oynamadık. Kadir Öge ve Fatih Adıgüzel hücuma her defasında katkı sağladılar. Hamza da aynı şekilde ileri de çift forvet gibi oynadı. Bireysel yeteneği ile bize önemli katkılar sağladı”

“HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE”

“Görüş farklılıkları tabi olacak. Ayrıca 1-1 gibi bir sonuç var iken risk almak pek doğru olmazdı. Puan farkının açılması bizleri etkiler. Üst sıraları hedefliyoruz, burada 10 kişi kalmış bir takımı yenmemiz gerekiyor. Her maçımızı final gibi oynuyoruz, böyle oynamaya da devam edeceğiz. Bizim de futbolcularımızın da bazı hatalarımız oldu. Bunları düzeltmek için uğraşacağız. Şimdi Payas maçına odaklanacağız”

“KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ”

“İkinci yarılarda genelde biraz baskı yiyorduk. Ama bu sefer böyle olmadı. Biz rakibimiz üstünde baskı kurduk. Tarsus İdman Yurdu maçında da ilk 15 dakika ciddi bir baskı yemiştik. Bu maçta tam tersi oldu. Ara ara konsantrasyon eksikliğimiz oluyor maç içerisinde, rakiplerimiz genelde bunu değerlendirip bir atak buluyor ve bunu sonuçlandırıyor. Biz de hatalarımızı tek tek düzeltip daha zor olanı yapacağız. Hem oynayıp, hem de kazanacağız.”

