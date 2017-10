Kavlak: “Oyunumuz ve mücadelemiz iyiydi”

Teknik patron Fatih Kavlak yaptığı değerlendirmede Tarsus İ.Y karşısında iyi oyun ve mücadele ortaya koyduklarını galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

OSMANİYE HAZIRLIKLARI

Tarsus İ.Y deplasmanından bir puanla dönerek zirve mücadelesinde var olduğunu gösteren Kocaelispor bir günlük iznin ardından önceki gün Osmaniyespor maçı hazırlıklarına başladı. Vinsan Tesisleri’nde akşam saatlerinde gerçekleşen idmana son maçta sakatlanan Can Emre katılmadı, Mesut da düz koşu yaptı. Son maçta oynayanlar yenileme çalışması yaparken, diğerleri yarım sahada çift kale maç oynadı. Kocaelispor Teknik Direktörü Fatih Kavlak antrenman öncesinde basına detaylı değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle Tarsus İ.Y maçına değinen Kavlak şunları söyledi: “Zor bir rakibe karşı oynadık, burası kesin. Sonuçta Kocaelispor nasıl evinde oynadığı zaman bir kaç adım öndeyse, bir avantajı varsa, deplasmanda da rakiplerimiz için aynı durum geçerli. Deplasman zorlukları var, biz de yaşadık açıkçası” dedi.

“GALİBİYETİ KAÇIRDIK”

Kavlak maçla ilgili değerlendirmesini, “Özellikle havayla ilgili ufak bir sıkıntı oldu. Ancak oyuna baktığımızda, gayet iyi oyun ve mücadele vardı. Sadece ikinci yarının başında bir süre, oyuncularla ne kadar konuşsak, ne kadar önlem almaya çalışsak da bu duruma, oyun üstünlüğünü bir bölümde rakibe verdik. O bölümde de üst üste 2 gol yedik. Ona rağmen yeniden toparlandık ve beraberlikle döndük. Ben galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum çünkü oraya da kazanmak için gitmiştik. 1-0 öne geçtikten sonra ikinciyi bulup devam etmemiz lazımdı. Ligin başlarındayız. Önümüzdeki maçları düşüneceğiz. Bazı hatalarımız var. Geldiğimde takımı iyi tanıdığımı düşünmüştüm ama her ne olursa olsun, ufak tefek gördüğüm başka şeyler de oluyor. Mutlaka bazı değişiklikler olacak, ilerleyeceğiz” sözleriyle sürdürdü.

“HAZIR BEKLEYECEKLER”

Teknik sorumlu Kavlak, Tarsus’ta Burak Özbakır yerine Gökdeniz’i ilk 11’de değerlendirmesiyle ilgili olarak, “Sakatlık yoktu. 2 haftadan sonra öyle bir değişiklik düşündüm, oyuncuların hem antrenman hem de maç performanslarına bakarak. Zaten kadrodaki herkesin oynayacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Lisansı olmayan 2-3 oyuncumuz var, onların da lisansı birkaç ay sonra çıkacak. Onların dışındaki herkes, her an hazır bekleyecekler. Forma şansı bulduklarında değerlendirecekler. Bu da futbolun doğası. Biz bunun için antrenörlük yapıyoruz. Yönetim bunun için bize güveniyor. Bir kadro veriyorlar, biz de kadrodan en iyi sonucu verecek 11’i çıkarmayı düşünüyoruz. Yoksa, alışılan veya bilinen isimler diye bir şey yok. Oyuncuları hiçbir zaman tek tek değerlendirmeyi düşünmüyorum. Hep beraber takım olarak devam edeceğiz” dedi.

“ÇOK ŞÜKÜR DEDİĞİMİZ SAKATLIK”

Can Emre’nin yaşadığı sakatlıkla ilgili de konuşan Kavlak, “O kötü durumu gördükten sonra gerçekten çok şükür dediğimiz bir sakatlık oldu. Çünkü düştüğünde herhangi bir yere çarptığını görmedik ve yarılan bir diz vardı ortada. O yüzden her şeyden şüphelendik. Çok ciddi sonuçları olacağını tahmin ettik hepimiz. Ancak görüldü ki, düştüğünde kale arkasında filelerin bağlandığı demire dizini çarpmış. Daha sonra izledim pozisyonu. Çarpmanın etkisiyle dizi yarılmış. O yüzden 3-4 haftayı gayet sevinerek karşıladık. Sonuçta her şeyden önce sağlık geliyor” dedi. Kavlak son olarak bu haftaki maçla ilgili görüş belirtti, “Osmaniye, kötü başladığı ligde toparlandı. Bu hafta yeni hocalarıyla çıktılar. Analizleri yapıyoruz, antrenör arkadaşımız da gitti, izledi. Daha çok kendi oyunumuza odaklanıyoruz ama rakibi de tanımak gerekiyor. Maçı en iyi şekilde, 3 puanla kapatacağız” dedi.