Kavram Temel Lisesi’nde duygu dolu 10 Kasım
Kavram Temel Eğitim Lisesi ve kurs binalarında 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 79. yılı nedeniyle anma töreni yapıldı. İstiklal Marşı ile başlayan törende saygı duruş yapıldı.
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tTÖrende yapılan konuşmada "Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyetin ve devrimlerinin (inkılâplarının) yılmaz bekçileriyiz.
Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip, kendimizi büyük Türk Milletine adarız.
Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla dile getiriyor, büyük önderimizi özlem ve saygıyla anıyoruz." denildi.
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