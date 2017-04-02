Kayacık sakinleri iki farklı ATM daha istiyor

Karamürsel Kayacık Mahallesi ve İzmit Yolu civarında oturanların büyük bölümü emekli veya memur.

Böyle olunca, çarşıya, merkeze inemediklerini belirten bu vatandaşlar bölgede Halk Bankası ve Ziraat Bankası ATM’si olmadığı için büyük sıkıntı çektiklerini söylüyor.

D-130 Karayolu’ndaki World Oil Petrol içinde çok sayıda bankanın ATM’si mevcut, Ancak, Halk Bankası ile Ziraat Bankası’nınki yok. Kayacık sakinleri, bu iki bankanın da bölgeye ATM koymasıyla önemli bir sorunun halledileceğini söyleyip, bu iki bankanın yetkililerine mağduriyetlerini iletiyor.