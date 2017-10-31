Kaybeden havlu atar

Gözler Değirmendere Stadı’nda olacak. Son iki sırada yer alan İhsaniyespor ile Seka Doğanspor arasındaki maçı kaybeden adeta havlu atacak. Lider B.Derbent ise Hereke Yıldız’ı ağırlayacak.

GÖZLER DEĞİRMENDERE STADI’NDA

Süper Amatör Lig A Grubu’nda yarın dört maç oynanacak. Birbirine yakın takımların karşılaşacağı günün en önemli randevusu İhsaniyespor ile Seka Doğanspor arasında olacak. En alt iki sırada yer alan iki Gölcük ekibi kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Kaybeden takım ise ligde kalma mücadelesinde büyük bir yara alacak. Beraberliğin ise iki takıma da yaramadığı maç saat 19.15’te Değirmendere Stadı’nda oynanacak.

DERBENT SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Birbirine uzak olan tek mücadele ise Büyük Derbentspor ile Hereke Yıldızspor arasında olacak. Ligde averajla liderliğe kurulan Büyük Derbentspor bunu sürdürmek için bu maçta sadece üç puanı düşünüyor. Hereke Yıldızspor da kazanarak düşme hattından çıkmak ve üst sıralara doğru yaklaşmanın peşinde. Farklı hedefleri olan iki takımın mücadelesi saat 19.15’te Derbent Stadı’nda oynanacak.

DERİNCE SUNİ ÇİM’DE PLAY-OFF AŞKINA

Ligde altlı üstlü yer alan ve şu anda Play – Off hattına girmek için büyük bir mücadele gösteren Çınarlıspor ile Diliskelesispor mücadelesi de günün sonucu en merak edilen maçı olacak. Ligde artarda 5. ve 6. sırada yer alan aralarında bir puan fark bulunan Diliskelesispor ile Çınarlıspor bu zorlu maçtan üç puan alarak bir üst sıralarında Play – Off hattının sınırında yer alan Kocaeli Güneşspor ile puan farkını kapatmak isteyen iki takımın maçı saat 19.15’te Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak.

TAVŞANTEPE FARKI AÇMAK İSTİYOR

Günün son maçı ise Arapçeşmespor ile Tavşantepespor arasında olacak. Lige rüya gibi bir başlangıç yapan Tavşantepespor, Derbentspor beraberliği ve Nusretiyespor mağlubiyetleri ile sarsılsa da İhsaniyespor galibiyeti ile moral bulmuştu. Yarın akşam saat 19.30’da Beylikbağı Stadı’nda Arapçeşmespor’u yenerek ligde Kocaeli Güneşspor’un bay geçtiği haftada puan farkını açmak isteyen Tavşantepespor’u oldukça zorlu bir maç bekliyor.

