Kaybolan çocuklarının "ölüm belgesi"ni istiyorlar

Kaybolan Mert Kütük'ün babası Kemal Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 5 Ağustos 2010'da arkadaşlarıyla kano kiralayıp Karamürsel Belediye Plajı'ndan denize açıldığını anımsatarak, çıkan fırtınada oğlunun kaybolduğunu, arayışlarının sonuçsuz kaldığını anlattı.

Oğlu yaşasaydı 25 yaşında olacağını belirten Kütük, şunları söyledi:

"Oğlumuzun en azından bir mezarı olsun, mezarı başında dua edelim istedik ama olmadı. Şu ana kadar birçok telefon aldık, 'Oğlunuz yaşıyor, burada.' dediler. Bizlerde umut yeşerttiler. Çağrılan yerlere gittik, her gittiğimiz yerde hayal kırıklığına uğradığımız gibi ulaşım ve çeşitli masraflar için 15 bin liraya yakın harcama yaptık. Yeri geldi taksi tutarak çağrılan yere gittik. Çağıran kişilerle görüştük ancak hep 'Benzettik.' yanıtını aldık. Bazı kişiler de masraf yaptıklarını ileri sürerek bizden para talep etti. Son olarak İstanbul Ümraniye'de görüldüğüne dair telefon aldık. Bahsedilen kişi oğlumuza benziyordu ancak o değildi. Artık oğlumun yaşamadığını düşünüyorum. Hiç değilse cesedi bulunsun, mezarının yeri belli olsun istedik ama olmadı."

Her gün Karamürsel sahilinde dolaşarak saatlerce denize baktığını ve oğlunu geri istediğini ifade eden Kütük, eşi Aysel ve kızı Hacer Kütük ile umutlarını yitirdiklerini dile getirdi.

Kütük, sözlerine şöyle tamamladı:

"Adeta perişan olduk, 7 yıl nasıl yaşadığımızı bir Allah, bir de biz biliyoruz. Nereye baksak onun hatıralarını görüyoruz. Yetkililer, oğlumuzun deniz dibinde boş bir ağa, taşa ya da demire takılmış olabileceğini, aksi takdirde cesedinin deniz üstüne mutlaka çıkacağını söyledi. Şimdi yetkililerden oğlumun nüfustan düşürülerek ölüm belgesini almak istiyorum. Yasal işlem yapamıyorum. Oğlumu her yıl askere çağırıyorlar. Bu da bize daha çok acı veriyor. 5 yıl sonrasında nüfus düşeceğini belirttiler 7 yıl geçmesine rağmen hala oğlumun öldüğünü belirten bir yazı verilmedi. Lütfen artık oğlumun öldüğünü belirten bir yazı verilsin, yetkililerden bunu istiyorum."