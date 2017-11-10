Kayıp başkan ortaya çıktı..“Battım iş arıyorum”

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, yakın arkadaş ve dostlarına sitem etti. Başkanlık görevini bıraktığı günden itibaren zor durumda kaldığını söyleyen Zafer Kılıç, battığını da açıkladı. Maddi durumu kötü olduğunu söyledi ve sosyal medya hesabından borçlarını ödemek için iş aradığını duyurdu.

Çiğdem ARMAĞAN

Kılıç’ın mesajı şöyle:

Değerli dostlar bu dünya böyle işte insanlar hiç bir zaman kişiliğe insanlığa adamlığı önem vermezler. Ben hep sanardimki çok sevenim var hiç sevenin yokmuş meğer herkez koltuğumu seviyormuş meğer 15 yıldır siyasetin içindeyim binlerce kişiye elimden geldiği kadar yardım ettim arayana kimsin nesin nerelisin bile diye sormadım. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Kilic ailesi olarak büyüklerimiz bize bıraktığı servet dürüstlük ve itibarları idi.ne zaman açıklama yaptıım bu birdahaki kongre ye aday olmayacağım bir anda herşey değişti işlerim %70 düştü insanlar değişti ve 4 gün şeker komasına girdim döndüğümde zaferin ölüsünü veya dirisini bulalım diyeceğine herkez düştü mal mülkün derdine firmalar hacizler iddiyati tedbirler koymaya başladı elimi kolumu bağladılar yerel gazeteler ne dolandiricigimizi bıraktılar şerefimizi ne haysiyetimizi bir insanı bitirmek bu kadar kolaymiydi. Evet başardınız beni bitirdiniz beni batırdınız değer miydi eş dost akrabalarim köylulerim sunuda anladım düşenin dostu olmaz. Borcumun son damlasına kadar herkeze odiycem ama ömrümün sonuna kdr borcumu ödemek için calısıcam. Beni bu hale getirenlere hakkımi helal etmiyorum.coligumun çocuğumun rizkiyla oynayanlara allaha havale ediyorum.

Pazartesi günü 0532 473 73 03 hattım açılacak ulaşamak isteyenler ordan ulaşabilirler..

Bu arada iş arıyorum personel ihtiyacı olan özel den yazabilirler.