Kayıp genç kız bulundu
Başiskele'de 3 Ekimden beri kendisinden haber alınamayan Hacer Dalkıran (23) arkadaşının evinde bulundu.
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23 yaşındaki Hacer Dalkıran Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi'ndeki evinden 3 Ekim tarihinde akşam saatlerinde ayrıldı. O günden kendisinden haber alamayan ailesi endişe ederek hemen polisi arayarak yardım istedi.
ARKADAŞINDA BULUNDU
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada genç kızı cuma günü yanında kaldığı arkadaşının evinde buldu.
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Etiketler : Hacer Dalkıran, Başiskele, kayıp
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