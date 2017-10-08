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Kayıp genç kız bulundu

Kayıp genç kız bulundu

Başiskele'de 3 Ekimden beri kendisinden haber alınamayan Hacer Dalkıran (23) arkadaşının evinde bulundu.

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23 yaşındaki Hacer Dalkıran Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi'ndeki evinden 3 Ekim tarihinde akşam saatlerinde ayrıldı. O günden kendisinden haber alamayan ailesi endişe ederek hemen polisi arayarak yardım istedi.

ARKADAŞINDA BULUNDU

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada genç kızı cuma günü yanında kaldığı arkadaşının evinde buldu.

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