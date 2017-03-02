Kayıp Hicran için 21 mezar açılacak

Kenan Emir isimli vatandaş, 17 Ağustos 1999 felaketinden sonra kaybolan, hiç haber alamadığı kızını bulma çabalarından hiç vazgeçmedi.

Kayıp Hicran Emir ile ilgili konu, sonunda ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programına kadar geldi. Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda, deprem felaketinin ardından defnedilen 107 kimliği belirsiz cenaze bulunuyor. Kenan Emir, kızının ölü veya diri bulunması konusunda kararlı. Konu mahkemeye gitti. Mahkeme kararıyla 17 Ağustos Mezarlığı’ndaki kimliksiz 21 mezarın açılmasına, DNA testi yapılmasına karar verdi. Yarın (Cuma) saat 10.00’de Gölcük’te isimsiz mezarlar açılacak, DNA örnekleri alınacak. Müge Anlı’nın da bu sabah programına Gölcük’ten de bağlantı bekleniyor.