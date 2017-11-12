Kayıp işitme engelli adam bulundu

İzmit’te lavaboya gittikten sonra ortalıktan kaybolan işitme engelli ve dilsiz olan Erol Ardıç bir süredir kardeşi ve oğlu tarafından aranıyordu. Erol Ardıç'ın kardeşi, abisini görenlerin telefon numarasından kendisiyle iletişime geçilmesini istiyordu. Polis ekiplerinin de bulmak için yoğun çaba sarf ettiği işitme engelli ve dilsiz olan Erol Ardıç'tan güzel haber geldi. Ardıç'ın Kartepe Özdilek'te bulunduğu öğrenilirken ailesi de böylece derin bir nefes aldı.

