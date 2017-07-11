Kayıt dışı Suriyeliler işsizliği arttırdı

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Suriyeli ve Türk tekstil işçilerinin durumunu araştırarak yayınladığı rapor hakkında bilgi vererek, “Araştırmaya katılan 300 Suriyeli tekstil çalışanının sadece 1’i sigortalı ve Türk işçilerden yaklaşık yüzde 25 daha ucuza çalışıyor. Hükümetimiz tarafından 2,7 milyon Suriyeli’nin 13 bin 300’üne çalışma izni verildi. Çalışma izni verilmediği sürece kayıt dışılık artıyor” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası(KSO)Temmuz ayı meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul yönetiminde gerçekleşen toplantıya; Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, KSO meclis üyeleri ve OSB Başkanları katıldı. Toplantı öncesinde 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıya katılması beklenen KKTC Cumhurbaşkan Mustafa Akıncı Kıbrıs görüşmelerinin netice alınmadan bitmesi nedeniyle katılmadı.

13 BİN 300 SURİYELİ’YE ÇALIŞMA İZNİ

Meclis toplantısında konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk olarak 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne değinen Zeytinoğlu, “Geçtiğimiz yıl hain darbe girişimi sonrası hayatını kaybeden 15 Temmuz şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu ayın meclis tarihini Sayın Mustafa Akıncı’nın gelebileceği tarih olan bugünü ayarlamıştık. Ancak Kıbrıs görüşmelerinin netice alınmadan bitmesi ile, kendisi bu etapta katılmanın doğru olmayacağını düşündüğü için toplantımıza katılmadı” dedi. Konuşmamasına ekonomik değerlendirmelerle devam eden Zeytinoğlu, “İşsizlik oranımız Mart ayı da yüzde 11,7. Ocak ayından bu yana 817 bin kişi istihdam edilmiş. TOBB verilerine göre ise; ilk altı ayda 1,2 milyon kişi istihdam edildi. Dolayısıyla işsizlikte genel trende göre daha hızlı bir azalma oldu. Geçtiğimiz ay, Birleşik Metal-İş Sendikası; Suriyeli ve Türk “tekstil işçilerin” durumunu araştırarak bir rapor yayınladı. 604 işçiyle yapılan anketin en çarpıcı sonuçları ücretler ve kayıt dışılıkta ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılan 300 Suriyeli tekstil çalışanının sadece 1’i sigortalı çalışıyor. Ayrıca Suriyeliler, Türk işçilerden yaklaşık yüzde 25 daha ucuza çalışıyor. Hükümetimiz tarafından 2,7 milyon Suriyeli’nin 13 bin 300’üne çalışma izni verildi. Çalışma izni verilmediği sürece kayıt dışılık artıyor.

HRACATTA EN ÇOK ARTIŞ OTOMOTİVDE

İhracat (Haziran) 13,2 milyar dolar (+ yüzde 2,1), İthalat 19,2 milyar dolar (- yüzde 1,5), 12 aylık ihracatımız 148,4 milyar dolar. (2014 yılı → 158 milyar dolardı). Haziran ayında, en fazla ihracat yaptığımız ve toplam ihracatımızın dörtte birini oluşturan Almanya, BAE ve ABD’ye olan ihracatımız yüzde 25 artmış. En çok ihracat artışı ilk 5 ayda-TUİK verileri; yüzde 16 paya sahip otomotiv yüzde 27, yüzde 8 paya sahip makine yüzde 5, yüzde 6 paya sahip demir-çelik yüzde 61, yüzde 5 paya sahip tekstil, yüzde 5 paya sahip elektrik-elektronik, yüzde 4 paya sahip işlenmemiş tekstil ihracatı gerilemiş. Sürdürülebilir ihracat artışı için ihracat ürünlerini çeşitlendirmemiz gerekiyor. İş dünyası olarak Dünya pazarlarındaki talepleri daha yakından takip etmemiz gerekiyor. İhracat artarken ithalat daha fazla artıyor. Önümüzdeki dönem baz etkisi ile dış ticaret açığının artacağından endişe duyuyoruz. Haziran ayında yatırım malları kalemdeki yüzde 21,2’lik azalış bizim istediğimiz bir tablo değil. Tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz.

KOCAELİ’DE İHRACAT ARTTI

İlimiz ihracatı 1,8 milyar dolar (+ yüzde 19). En fazla artış gösteren sektörler otomotiv, kimya, tekstil, demir-çelik. Tüm ihracatçılarımızı kutluyoruz. İthalat ise 3,8 milyar dolar (- yüzde 5). Mayıs ayı TÜFE yüzde 10,9 (aylık yüzde 0,27). ÜFE yüzde 14,87 (aylık yüzde 0,07). Mayıs ayında enflasyondaki yükseliş trendi kırılarak, yönünü aşağı çevirmişti. Haziran ayında da beklediğimiz gibi enflasyondaki düşüş devam etti. Bu düşüş; döviz kurlarındaki gerileme, mevsimsel etkiler ve gıda fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanıyor. Önümüzdeki ay gerilemenin baz etkisi ile devam edeceğini tahmin ediyoruz ve TÜFE’de 1 puan gerileme bekliyoruz. Ancak son 4-5 gündeki dolardaki artış tahminlerimizi bozabilir. Döviz kurlarının gerilemesiyle önümüzdeki ay ÜFE’de de bir miktar gerileme olacağını bekliyoruz. Sanayi üretimi (Mayıs) yıllık yüzde 3,5 (aylık yüzde 1,5). Bu veriler yıllık artış hızında yavaşlamaya işaret olsa da trende baktığımızda tabloyu olumlu buluyoruz. Haziran ayında ramazan ayının olumsuz etkisine rağmen, İkinci çeyrek büyümenin ilk çeyreğin üzerinde olma ihtimali var. Reel efektif döviz kuru Haziran ayında 91,38’e geriledi. Türk lirası reel olarak haziran ayında yüzde 0,1 değer kaybetti. REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,3252 (bir önceki ay 3,3342) seviyesinde olması gerekiyor. (dolar = 3,6079)

ÜRETİM REFORM PAKETİ YASASI

TBMM'de kabul edilen "Üretim Reform Paketi Yasası" 1 Temmuz günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KSO olarak yasayı sanayiciye, yatırımcıya yeni fırsatlar ve yeni olanaklar sunması nedeniyle destekliyoruz. Yasa ile ilgili sanayicilerimizi ve odaları ilgilendiren hususlara kısaca değinmek istiyorum. Kanuna göre; Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkacak. İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda damga vergisi alınmayacak. İşletmelerin bu alanlardaki binaları emlak vergisinden muaf tutulacak. Sanayi siciline kayıtlı işletmelerden TRT payı alınmayacak. Yer seçimi kesinleştirilen OSB alanlarında büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri, TOBB Kanunu'na göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı temsilcileri ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması halinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu ilçelerdeki odalar valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilecek. Yurt dışında OSB kurulabilecek. Kanunla, özel endüstri bölgeleri de kuruluyor. Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirkete, TOBB'a bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve finans kurumları, dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri, kurucu ya da sonradan ortak olabilecek.

İŞ MAHKEMESİ KANUNU TASARISI

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısıyla, "dava şartı olarak arabuluculuk" kurumu ilk kez hukuka giriyor ve uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu oluyor. Düzenlemeyle işçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin, gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. İş kazaları ve meslek hastalıklarında arabuluculuk uygulanmayacak. Arabuluculuk görüşmelerine taraflar; bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecek. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilecek. Sebepsiz işten çıkarmada işe iade talebiyle arabulucuya başvuracak. Başvurudan sonuç alınamaması halinde iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek. Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde arabuluculuk büroları kurulacak. İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı Haziran sonu itibariyle 66’ya ulaştı. Türkiye genelinde 545’e ulaştı. Kocaeli İstanbul’dan sonra ikinci sıraya yükseldi.

KOBİ’YE DESTEK İLE ISTİHDAM ARTTI

Sadece, geçtiğimiz Pazar Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na başkanlığında gerçekleştirilen “Marmara/Trakya Bölge Toplantısına” değinmek istiyorum. TOBB Nefes Kredisi ile üyelere Merkez Bankası’nın bankalara verdiğinden daha düşük faizle kredi imkanı sağlandı. (yıllık % 9,90 faizle). 27 bin firmaya 5 milyar liralık kredi hacmi sağlandı. KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi desteği ile 2017 yılında 260 bin KOBİ’ye, 6,5 milyar lira faizsiz finansman desteği sağlandı. (50 bin TL limitli). Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesinin arttırılması KGF kefaleti ile 250 milyar liraya kadar yeni kredi hacmi sağlandı. KGF’nin ihracat kredileri kefalet oranı yüzde 85’ten yüzde 100’e çıkarıldı. KGF desteği ile büyümeye en az 1 puan katkı sağlandı. Ödeme sıkıntısı yaşayan KOBİ’lere destek verilmesi ile Aralık-Ocak-Şubat SGK primleri, faizsiz olarak Ekim-Kasım ve Aralık’a ötelendi. 11,2 milyon çalışan istihdam eden işverenler bundan faydalandı. Üyelerimizin finansmana erişiminde teminat sıkıntısı yaşaması ile Taşınır Rehni Kanunu hayata geçti. Makineler teminat olarak gösterilebiliyor. 6 ayda 3 bin rehin karşılığında 20 milyar lira kredi kullanıldı. Sicil Affı ile Sicil Affı düzenlemesi yasalaştı. Hem iyi niyetli tüccar korundu, hem de borçlular ödeme yapmaya yönlendirildi. Olumsuz kayıtlar kredi değerlendirmesinde engel oluşturmayacak.

DÜZENLİ VERGİ ÖDETENE ÖDÜL

Vergisini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi ile hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflere yüzde 5 indirim geldi. İstihdam için destek verilmesi ile İstihdam seferberliği hayata geçti. Yeni biri işe alındığında ilk 3 ay her şey, 2017 sonuna kadar ise vergi ve primler devlet tarafından karşılanacak. Sosyal yardım alan istihdam edilirse, SGK işveren payı 1 yıl ödenmeyecek. İş Sağlığı / Güvenliği mevzuatının KOBİ’lere büyük yükler getirmesi ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu, 1 Temmuz 2017 tarihinden 1 Temmuz 2020’ye ertelendi. Yatırım indiriminin yeniden getirilmesi ile yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında imalata yönelik yatırım harcamaları için Kurumlar ve Gelir Vergisi Muafiyeti geldi. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi getirilecek. Sanayicinin üzerindeki mali yüklerin azaltılması ile üretim Reform Paketinden bahsederken değinmiştim. İç tüketimin canlandırılması ile konutta ve mobilyada KDV indirimi, beyaz eşyada ÖTV muafiyeti getirildi. Turizmi arttırmaya yönelik ilave önlemler ile turist getiren uçak başına akaryakıt desteği verilecek. Kurvaziyerle gelen turist başına 30 dolar destek verilecek. Bu çalışmaları sahiplenen ve neticelendiren Sayın Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’na huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.

YENİ HAYATA GEÇEN PROJELER

Şimdi size ikinci çeyrekteki yeni projelerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. İhracat potansiyeli olan 1500 üye firmamızı kapsayan “E-Ticaret Projemiz” geçtiğimiz ay Ekonomi Bakanlığı desteğini almaya hak kazandı. Firmalarımızın dijital pazarlama araçlarını kullanma becerilerini ve bu yolla dış pazarlara erişimlerini artırmayı hedefliyoruz. Ekonomi Bakanlığı tarafından % 80 oranında finanse edilecektir. Söz konusu projemizde Ekonomi Bakanlığı onaylı “globalpiyasa.com” ile birlikte çalışılacağız. Proje süresince, 250’lik gruplar halinde firmalarımızı projeye dahil edeceğiz. IPA 2 bileşeni kapsamında Bilişim Vadisi, MARKA ve Odamız ortaklığıyla hazırlanan “Dijital Animasyon ve Oyun Girişimcilik Merkezi” projesinin başvurusu geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yaptık. Proje Bütçesi 1,7 milyon Euro. Proje kapsamında; Bilişim Vadisi’nde Dijital Animasyon ve Oyun Girişimcilik Merkezi’nin kurulması hedefleniyor. Amacımız 3 yıl içerisinde dijital oyun ve animasyon alanında toplam 300 yenilikçi fikrin ortaya çıkarılmasına destek vermek, ticarileştirilip marka haline getirmektir. 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz SANTEK Sanayi ve Teknoloji fuarı çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl da olduğu gibi TÜYAP ile işbirliği içinde olacağız. SANTEK ile eş zamanlı yaptığımız Match4Industry ikili iş görüşmeleri platformunun kayıt sistemi açılmıştır. Bu yıl birçok yabancı heyetin katılımını beklediğimiz Match4Industry etkinliğine sizlerin de katılmasını bekliyoruz.

KKTC EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞIMIZ

Konuşmama Kocaeli sanayisi ile ilgili verileri sizlerle paylaşarak devam etmek istiyorum; Şehrimiz ekonomik faaliyetlerde sürekli ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı veriyoruz. Otomotiv üretiminin (% 38), kimya (% 27), metal (% 20). 59 milyar dolar dış ticaret (yüzde 17,3). 35 liman - iskele (elleçlenen yük miktarı - 65 milyon ton). Sanayi ve liman kenti, Avrupa’nın 10’uncu limanı. İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin %12,7’sini (58 milyar TL) karşılayan ikinci iliz. 72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Kişi başı vergi 31.700 TL birinci devlete en fazla kazanç sağlayan il. 2.500 firma, 274’ü yabancı sermayeli. 2016 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 işletmesi içerisinde 80 firmamız var. (ilk 1000 132 firma). Türkiye’nin büyük işletmelerinin yüzde 13’ü Kocaeli firmalarının oluşuyor. Bu oran ilimizin imalat sanayi ve vergi oranlarıyla da örtüşüyor. Kocaeli sanayi Odası olarak güçlü sanayiyi, güçlü meclis ile temsil ediyoruz. 500 Büyük işletme içerisinde yer alan 80 firmamızın 26’sı Meclis ve Meslek Komitemizde temsil edilmektedir. Türkiye, KKTC’nin en önemli ticaret ortağıdır. Kıbrıs’a; Petrol ürünleri, demir-çelik ürünleri, ilaç, içecek, mobilya, çimento, mücevherler, alüminyum ürünlerini ihraç ederken, Kıbrıs’tan çoğunlukla tarımsal ürünler ithal ediyoruz. Ülkeye ihracatımız 1 milyar dolar civarında, İthalatımız ise 40-80 milyon dolar arasında değişmektedir. İthalatımız gerçekten çok az.

KIBRIS’A YATIRIM YAPMALIYIZ

Kıbrıs’ın maruz kaldığı izolasyonlar ve ambargolarla, birçok ürününün AB’ye ihracatının engellendiğini ve ülke ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu bakımdan çözüm sürecine yönelik sürdürülen görüşmeler son derece önemli idi. Ne yazık ki; Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin yoğun çabalarına rağmen, Crans-Montana Kıbrıs Konferansı görüşmeleri, Rum tarafının tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldı. Oysa çözüm süreci ile birlikte izolasyonların sona ermesi; Kıbrıs Türk halkının geleceği ve ekonomisi açısından son derecede kritik. KKTC’nin ekonomik gelişiminin ve dünyanın geri kalanıyla sağlıklı yatırım ve ticaret ilişkileri geliştirebilmesinin sağlanmasına öncelik verilmeli. Kıbrıs Türk halkına haksız yere uygulanan kısıtlamaların kaldırılması yönünde girişimlerin hızlandırılması gerekiyor. AB’nin en büyük hatalarından biri; Annan Planı’nı referandumda reddeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni, tüm adayı temsilen üye olarak almak oldu. Burada AB’ye önemli görevler düşüyor. AB, Birliğin bir parçası olan ancak GKRY’nin “hayır oyu” nedeniyle AB üyeliğinin nimetlerinden mahrum bırakılan Kıbrıs Türk halkı ile GKRY’nin veto silahını kullanmasına imkân vermeyecek angajman yolları bulmalı. Türk iş dünyası olarak da bizler, KKTC‘ye yatırım yapmalı ve ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Ada’da Türk-Kıbrıs ortaklığı ile yapılacak tarımsal ve hizmet sektörüne yatırımların, önemli sonuçlar verebileceğine inanıyoruz. Tarımsal ürünlerin Türkiye üzerinden, diğer ülkelere ihraç edilebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, Ada’da yapılacak olan yatırımların teşviki bizler için önem kazanıyor. Diğer taraftan, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin AB üyelik sürecini bloke eden en önemli unsur. AB’den; fasılların açılmasını engelleyen anlamsız blokajın, farklı metotlarla aşılması çağrısını yapmak istiyorum. Sözlerime son verirken şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, “15 temmuz 2016’da Türkiye demokrasisine yapılan hain saldırıyı Kıbrıs toplumu adına kınıyorum. Bu saldırıyı aynı zamanda Kıbrıs Türk demokrasisine yapılmış sayıyoruz. 54 yıldır Kıbrıs sorunu ile ilgili geçen hafta yapılan görüşmeler netice alınmadan bitti. Masada sonuçlanmasını istiyoruz. Sizlerden yatırım desteği bekliyorum” dedi.

Ayşegül KALAYCI