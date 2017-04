Emekliye ayrılan Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Köşker, Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan’a Gebze’ye verdiği katkılardan ve hizmetlerinden ötürü teşekkür etti, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik geçirmesini diledi. 2013 yılından itibaren Gebze’de görev yapan Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e makamında veda ziyaretinde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret eden Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan beraber geçirdikleri hizmet döneminde uyum içerisinde yaptıkları çalışmalar için Başkan Köşker’e teşekkür etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de birlikte Görev yaptıkları sürede her konuda desteklerini esirgemediği için Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan’a teşekkür etti. Başkan Köşker, “Sayın Kaymakamımız her projemizde her çalışmamamızda yanımızda oldu desteklerini eksik etmedi. Birlikte geçirdiğimiz görev süresinde Gebze’miz için birçok önemli projeye birlikte imza attık, şahsım ve Gebzeliler adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaret sonunda Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hatıra fotoğrafı çektirdi.