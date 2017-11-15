Kaymakam, Efsane Yağlı Güreşçi Demir’le eski günleri konuştu

KARAMÜRSEL’E İLK KIRKPINAR ALTIN KEMERİ GETİREN İSİMDİ

Türkiye’nin yağlı güreşçiler arasında efsane olarak yer alan 74 yaşındaki Karamürsel’e ilk altın kemeri getiren Aydın Demir, kendisini ziyarete gelen Kaymakam Ahmet Narinoğlu ile hoşça vakit geçirdiler. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, efsane olmuş değerli insanları ziyaret etmek, onlarla eski günleri konuşmaktan çok büyük keyif aldığını söyledi.

Narinoğlu, “Karamürsel gençliğinin yarını için umut ve gurur kaynağısınız. Elde etmiş olduğunuz bu başarılar ilçemize sığmayacak kadar büyüktür. Sizler Kocaeli ve Karamürsel İlçemizin başarı neferlerisiniz. Gurur duyuyorum. Atatürk’ün de belirttiği gibi ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sizin sporda göstermiş olduğunuz bu başarılarınızı hayatınızın her alanında devam ettirip çevrenizdeki gençlere örnek olmuştur. Bu amaçla Kaymakamlık olarak bizler her daim sizlerin yanınızdayız’ dedi.

Geçmişin konuşulduğu sohbette duygu dolu anlarda yaşandı. Aydın Demir, böyle anılmak ve bir ilin yada ilçenin mülkü idare amirlerinin bizim gibi sporcuları unutmaması çok güzel bir duygu diyerek, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’na teşekkür etti.

