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Kaymakam Narinoğlu'dan Kıbrıs gazisine ziyaret

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Kaymakam Narinoğlu'dan Kıbrıs gazisine ziyaret
Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kıbrıs gazisi Mustafa Ay'ı ziyaret etti.

Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucu ameliyat olan Ay'ı evinde ziyaret eden Narinoğlu geçmiş olsun dileklerini iletti.

Narinoğlu, burada yaptığı konuşmada, şu bilgileri aktardı:

"Şehit yakınları ve gazilerimiz bizler için her zaman öncelikli olmuştur. Vatan savunması için hayatını ortaya koymuş, bedeninden şehit vermiş şehit ve gaziler vatan ve milletine en büyük sadakati ve fedakarlığı yapmışlardır. Gazilik gibi büyük bir mertebeye sahip olan değerli gazilerimize her zaman kapımızı açık tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz. Hasta gazimize Allah’tan acil şifa dileklerinde bulunuyorum. Gazimizi ve ailesine kapımız her zaman açık." diye konuştu.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir ve Türkiye Muharip Gaziler Karamürsel Şubesi Başkanı Yaşar Göközkut da bulundu.

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