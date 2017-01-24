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Kaymakam ve Başkan, Kandıra’yı değerlendirdi

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Kaymakam ve Başkan, Kandıra’yı değerlendirdi
Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, ilçeye yeni atanan Kandıra Kaymakamlığı’nı üstlenen Mehmet Soğukpınar’ı makamında ziyaret etti.

Soğukpınar’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Köken, Kandıra’nın gelişen ve büyüyen yapısını anlattı, ilçeyle ilgili detaylı bilgi verdi.

“KANDIRALI HOŞGÖRÜLÜDÜR”

Ağrı’da vali yardımcısı olarak görev yapan Kandıra’nın yeni kaymakam Mehmet Soğukpınar’a Kandıra ile ilgili bilgiler veren Başkan Ünal Köken, “96 mahallesi bulunan ilçemizin gelişen ve büyüyen yapısıyla birlikte belediye olarak gerek Kandıralı vatandaşlarımıza gerekse çevre illerden gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Kandıra Belediyesi olarak kaliteli hizmet anlayışımızla vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba harcıyoruz” dedi. Kandıralıların misafirperver ve hoşgörülü yapıya sahip olduklarını anlatan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, kurumlar arasında sağlanan iletişimle birlikte hizmetlerin hızlanacağını da vurguladı. Kaymakam Soğukpınar’a görevinde başarılar dileyen Başkan Köken, “Birlikte Kandıra’mız için güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar da Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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