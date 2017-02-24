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Kayseri Komando Tugayı eski askerleri ziyarete geldi

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Kayseri Komando Tugayı eski askerleri ziyarete geldi
17 Aralık 2016 Cumartesi günü, Kayseri 1.Komando Tugayı’nda vatan görevi yapan askerlerin çarşı izni için bindikleri otobüs terör saldırısına uğramış, ikisi ilimizden 15 asker şehit olmuştu.

Vatan görevini geçmiş yıllarda Kayseri 1. Komando Tugayı’nda yapan, halen sivil olan bir grup genç Erhan Özay öncülüğünde Kayseri şehitlerini çeşitli etkinliklerde anmışlardı. Aynı grup, bu kez ilimizdeki iki şehit ailesini ziyarete geldi. Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan eski Kayseri 1. Komando Tugayı askerleri bugün saat 12.00’de Şehit Abdülsamet Özen’in Körfez Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokak’ta oturan ailesini ziyaret etti. Daha sonra şehit Raşit Yücel’in yine Körfez ilçe Fatih Mahallesi Sümbül Sokak’taki ailesini ziyaret etti. Eski komandolar bugün ayrıca iki şehit askerin Körfez Mezarlığı ile Kandıra Yukarı Süllü Köyü Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti.

 

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