Kayseri Komando Tugayı eski askerleri ziyarete geliyor

17 Aralık 2016 Cumartesi günü, Kayseri 1.Komando Tugayı’nda vatan görevi yapan askerlerin çarşı izni için bindikleri otobüs terör saldırısına uğramış, ikisi ilimizden 15 asker şehit olmuştu.

Vatan görevini geçmiş yıllarda Kayseri 1. Komando Tugayı’nda yapan, halen sivil olan bir grup genç Erhan Özay öncülüğünde Kayseri şehitlerini çeşitli etkinliklerde anmışlardı. Aynı grup, bu kez ilimizdeki iki şehit ailesini ziyarete geliyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan eski Kayseri 1. Komando Tugayı askerleri yarın saat 12.00’de Şehit Abdülsamet Özen’in Körfez Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokak’ta oturan ailesini ziyaret edecek. Daha sonra şehit Raşit Yücel’in yine Körfez ilçe Fatih Mahallesi Sümbül Sokak’taki ailesi ziyaret edilecek. Eski komandolar yarın ayrıca iki şehit askerin Körfez Mezarlığı ile Kandıra Yukarı Süllü Köyü Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret edecekler.