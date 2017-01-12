  • BIST 79.509
  • Altın 148,707
  • Dolar 3,8411
  • Euro 4,0889
  • Kocaeli 2 °C

Kayseri'deki saldırıda önemli gelişme

»
Kayseri'deki saldırıda önemli gelişme
Kayseri'deki terör saldırısına yönelik soruşturmaKayseri'de çarşı izinine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yapılan terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri sürüyor. 4 asker de gözaltında bulunuyor.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Gözaltındaki 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 ASKER GÖZALTINDA

Gözaltına alınan zanlılar arasında, saldırının hedefi olan 1. Komando Tugay Komutanlığından 4 askerin de bulunduğu öğrenildi.

Daha önceki dönemlerde terhis olanların da aralarında bulunduğu 3 bine yakın askerle ilgili inceleme yapan terörle mücadele ekiplerinin 4 askeri gözaltına aldığı, bu askerlerin PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmış; halk otobüsünün şoförü H.E, saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan K.Ç, Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O. ve teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Adana'da yakalanan 4 zanlının da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Şanlıurfa'dan çalındığı belirtilen ve 71 plakalı ikiz sahte plaka takılan hafif ticari araç ile Adana üzerinden Kayseri'ye ulaştığı belirlenmişti. AA

Bu haber toplam 341 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mecliste gergin anlar11 Ocak 2017 Çarşamba 22:30
  • Başkan’dan brifing11 Ocak 2017 Çarşamba 22:00
  • Balık Adası için yeni proje11 Ocak 2017 Çarşamba 20:20
  • İşte KOÜ Öğrenci Konseyinin başkanı11 Ocak 2017 Çarşamba 17:29
  • TSK'da bir ilk! Önce Bakan Işık denedi11 Ocak 2017 Çarşamba 17:28
  • Tüpraş’a beraat11 Ocak 2017 Çarşamba 14:50
  • Vali Güzeloğlu, Bakkallara gitti11 Ocak 2017 Çarşamba 12:22
  • Kocaeli'de FETÖ'den ilk o yargılanacak11 Ocak 2017 Çarşamba 11:28
  • Azerbaycanlılar Derneği feshedildi11 Ocak 2017 Çarşamba 11:27
  • En büyük hayalimiz teleferikte önemli aşama11 Ocak 2017 Çarşamba 11:25
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çok sıcakta İzmit, çok soğukta İzmit
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti