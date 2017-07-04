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Kaz ayaklarına veda ediyoruz

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Kaz ayaklarına veda ediyoruz
Sorun büyük ama çözüm bir o kadar basit.

Yaşı, 30'dan yukarıya doğru yükselmeye başlayan her kadının, ayna karşısında baktığı ilk şey göz çevresindeki kırışıklıklar olur. Çünkü onlar, yaşlanma belirtileridir. En büyük tesellimiz de henüz gülünce çıkıyor olmalarıdır. Ama bu bir zaman sonra gülmeden de orda olacaklarının işareti aynı zamanda. Sorun büyük ama çözüm bir o kadar basit. Sizi 'Kaz ayağı mı,o da ne?' diyeceğiniz bir noktaya getirecek yöntemi açıklıyoruz.

Tabii ki zeytinyağı
Zeytinyağı cildinizi genç ve sağlıklı tutmak için en etkili yöntemlerden biridir. Bir damla zeytinyağı, hazırladığınız her türlü güzellik ve bakım ürünü içerisine eklenebilir. Katkısız, doğal bir zeytinyağı, kırışıklıkları giderir, nemlendirir ve cildinize kadifemsi bir yumuşaklık kazandırır.

Zeytinyağı asla alerjiye neden olmaz. Sabah akşam birka damla zeytinyağını cildinize sürerek, tonlama işlemini yapabilirsiniz. En önemlisi de göz çevresindeki kırışıklıkların giderilmesi için krem yerine zeytinyağı kullanın. Günlük olarak kullanıldığında, kaz ayaklarından eser kalmadığını göreceksiniz.

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