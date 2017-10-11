Kaza başka kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı

Olay, Karamürsel D130 Karayolu Ereğli Mahallesi Kumyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartmanın 3. katındaki daireye giren tırın enkazının kaldırmak için polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Bu esnada yolda duran Tanju Tınaz (43) idaresindeki 33 P 8191 plakalı tıra, Ali Çelebi idaresindeki 41 JB 672 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet şoförü Ali Çelebi araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan sürücüyü çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelebi, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen kamyonet olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile alakalı tahkikat başlattı.