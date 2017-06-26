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Kaza mı cinayet mi? Korkunç iddiaya 3 gözaltı!

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Kaza mı cinayet mi? Korkunç iddiaya 3 gözaltı!
Derince D-100 Karayolu üzeri üst geçit mevkisinde dün akşam üzeri, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 

SÜRÜCÜ SIKIŞTIRDI İDDİASI

İddiaya göre,  Aydın Yerebatan yönetimindeki otomobil ile plakası belirlenemeyen bir araçla çarpıştı. Araçlar hafif hasar görürken, çıkan tartışmanın ardından Aydın Yerebatan yoluna devam etti. Aydın Yerebatan Körfez İlçesi Hereke Kışladüzü Mahallesi'ndeki evine doğru giderken, kaza yaptığı sürücü yolda sıkıştırdı. Bu nedenle otomobil yoldan çıkarak devrildi.  Sürücü Aydın Yerebatan ağır yaralanırken, kazaya neden olan diğer sürücü ise kaçtı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Yerebatan yaşamını yitirdi.

3 GÖZALTI

Kaza sonrası emniyet güçlerinin kazaya karışan 3 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldığı, kazada herhangi bir kasıt  olup olmadığının  tespit edilmesi için kamera kayıtlarının izlendiği iddia edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Körfez Hereke Kışladüzü'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası TIR şoförü Aydın Yerebatan’ın cenazesi  yapılan adli işlemlerin ardından yakınları tarafından ailesine teslim edildi. Yerebatan'ın cenazesi Hereke Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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