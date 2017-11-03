Kaza mı, intihar mı?

Olay akşam saatlerinde, Emekevler Mahallesi 100. Yıl Caddesi Gülnaz Sokak'ta meydana geldi. Emekli astsubay Metin Yılmaz, eşi ve 2 çocuğunun evde bulunmadığı sırada göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polisi ve 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Metin Yılmaz'ın öldüğünü tespit etti. Olayı duyarak eve gelen eşi ve çocukları sinir krizi geçirirken, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yapılan incelemenin ardından Metin Yılmaz'ın cesedi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

"SİLAHINI TEMİZLERKEN VURMUŞ OLABİLİR"

Evli ve 2 çocuk babası olan Yılmaz’ın yakınları, kendisinin herhangi bir sorunu bulunmadığını, muhtemelen olayın ruhsatlı silahını temizlerken silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiğini iddia etti. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor. Cenazesi Kartepe Emek Evler Merkez Camiinden alınarak Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ