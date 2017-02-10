Kaza süsü verilmiş korkunç bir cinayet

Dün gece geç saatlerde İzmit Tepeköy Bölgesi’nde yol kenarında genç bir şahıs ağır yaralı olarak bulundu.

41 J 0210 plakalı şehir içinde çalışan halk otobüsü de Kurtuluş Bulvarı üzerinde refüje ve ağaçlara çarparak hasar görmüştü.

KADIN YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Yol kenarında ağır yaralı bulunan, trafik kazası geçirdiği sanılan Bedri İpek (28) kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kurtarılamadı. Kaza yapan minibüsün içinde bulunan Orhan Y. jandarma tarafından cinayet suçlaması ile gözaltına alındı. Orhan Y.’nin şehir içindeki seferlerini tamamlayan 41 J 0210 plakalı halk otobüsünü, dinlenmeye çekilen arkadaşından emaneten aldığı öğrenildi. Orhan Y. daha sonra yakın arkadaşı Bedri İpek’i de minibüse almıştı. Ayrıca, iki erkek arkadaşın yanında, bir de genç kadın vardı. Birlikte, Tepeköy Bölgesi’ne ıssız bir yere gittiler, minibüs içinde sohbet edip, yemek yemeye başladılar.

KASTEN EZDİ İDDİASI

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, iki arkadaş, minibüste yanlarında bulunan genç kadın yüzünden kavgaya başladılar. Bedri İpek sinirlenip minibüsten indi. Arkadaşına çok kızan Orhan Y.’nin, minibüsü çalıştırdığı, kasten Bedri İpek’in üzerine sürüp, ezdiği iddia edildi. Minibüs olay yerinden uzaklaşmak isterken, yol kenarındaki refüje çarpmış, olay ortaya çıkmıştı. Orhan Y. gözaltında.