Kaza yapıp jandarma bahçesine uçtu

Kaza öğlen saatlerinde İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Ş. İdaresindeki 41 BD 796 plakalı otomobil, Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Jandarma Komutanlığı önüne dönüş yaptığı esnada arkasından gelen ve solundan geçmeye çalışan 41 ED 865 plakalı Ali Kemal B. idaresindeki panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki beton duvarı parçalayarak İl Jandarma Komutanlığı bahçesine girdi. Kazada minibüs sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı ali Kemal B., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma bahçesine giren minibüs çekici ile bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.