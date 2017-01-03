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Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

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Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
Gölcük'te, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak takla atmıştı. Ters dönen araçta ağır yaralanan sürücü Kadir Özer, kurtarılamadı.

Gölcük Halıdere mevkii Körfez Mahallesi'nde ikamet eden ve şoförlük yaptığı öğrenilen Kadir Özer(36), pazar akşamı saat 23.55 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TORPAĞA VERİLDİ

Yaralı şoför 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Emekli memur Şerafettin Özer ve Sevim Özer’in 2 çocuğundan biri olan şoförlük mesleği ile uğraşan Kadir Özer sabah saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Cenazesi Halıdere Merkez Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Halıdere'de toprağa verildi.

-OLAY

Kaza gece saatlerinde, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Özer yönetimindeki 41 HC 533 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı. Otomobil ters dönerken, kazayı görenler 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralanan Kadir Özer yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı..

Kerim YAVUZ

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