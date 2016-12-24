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Kazada can veren şoför defnedildi

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Kazada can veren şoför defnedildi
Geçtiğimiz Perşembe günü Kartepe’de TIR’a çarpan ve çarpma sonrasında kullandığı minibüste yanarak can veren talihsiz şoför Hakan Akarsu (51) adli tıp raporu sonucunda toprağa verildi.

TIR’A ÇARPMIŞTI
Kartepe İlçesi Akmeşe Sapağı D-100 Karayolu üzerinde geçtiğimiz Perşembe günü sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 41 HN 902 plakalı minibüs yol kenarında park halindeki 41 PB 092 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza esnasında TIR'da uyuyan Yusuf Akova, itfaiye, polis ve 112 ekiplerine haber verdi.  Kazadan hemen sonra alev alan minibüste bulunan Hakan Akarsu ise (51) feci şekilde yandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürerek, minibüste sıkışarak ve yanarak can veren Akarsu’nun cesedini çıkartıp İzmit Asri Mezarlığına kaldırdı.  Evli ve 3 çocuk babası Hakan Akarsu’nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.  Yapılan adli işlemler sonrası Kocaeli’ne geri getirilen Hakan Akarsu’nun cenazesi İzmit’e bağlı Şahinler Gırgırlar Köyü'nde öğle vakti kılınan namazının ardında  Köy Mezarlığında toprağa verildi.

Çiğdem Armağan
 

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