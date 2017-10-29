Kazanıp dönersek kimse şaşırmasın 

Öncelikle Türk ulusunun en büyük bayramını, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94’ncü yılını kutluyorum. Profesyonel ligdeki temsilcilerimiz anlamlı günde zorlu lig maçlarına çıkacaklar. Tümüne başarı dileyerek detaylara geçiyorum.

BERABERLİKLERE ABONE OLDUK

Kocaelispor 4 maç üst üste berabere kalıyor. Aslında dördünü de kazanabilir, bugün liderin ensesinde olabilirdik. Son vuruşlardaki sıkıntı, üstün oynadığımız maçlarda 1 puana razı olmamızı sağladı. 3 puanlık sistemde sıklıkla karşılaşılan beraberlikler önemli kayıptır. Basit bir hesapta bu 4 maçın 2’sini kaybedip, ikisini kazansak 2 puan fazlamız olacaktı. Yenemiyorsan elbette yenilmeyeceksin ama bizim durum öyle değil. Yenebileceğimiz maçlarda puan kayıpları yapıyoruz. Bu yüzden de grupta iyi bir konuma bir türlü gelemiyoruz.

İSHAK’A DÖNÜŞ OLACAK GİBİ

Geçen haftaki maçta santraforda Burak Özbakır denendi ama hepimiz gördü ki, bu dokunuş pek işe yaramadı. Hem Özbakır, hem tüm takım bu yeni durumu yadırgadı. İshak son 20 dakikada oyuna girdi ve iki pozisyon buldu. Özbakır da kanada geçtikten sonra kendine geldi. Kanat oyuncusundan santrafor çıkartmak istedik olmadı. Bu yüzden teknik patron Fatih Kavlak’ın yeniden İshak’ı o mevkide değerlendireceğini düşünüyorum. Tabi, kimsenin aklına gelmiyor, İshak’tan verip alamıyorsak alternatif olarak neden farklı mevkilere bakıyoruz ki.

KANDÖKEN DÜŞÜNÜLMELİ

Oysa kadroda asıl yeri santrafor olan bir isim daha var. Aşağıdan gelen Onur Kandöken. Genç futbolcuya şans verilmeli diye düşünüyorum. Bakarsınız iş yapar, tutar. Devşirmelere umut bağlamak yerine o mevkiinin adamını tercih etmek mantıklısı. Burak Süleyman’ın kasıklarında zorlamaya dayalı ağrı var. Bu yüzden hafta içi genelde düz koşu yaptı. Çift kale maçta da 20 dakika oynadı. Kulüp doktoru Cumhur Kesemenli ile konuştum, maça yetiştireceklerini söyledi. Yetişir yetişmesine ama ağrı etkileyebilir. Belki de bir devre oynayabilir.

ÇORUM UMDUĞU YERDE DEĞİL

Rakiple ilgili analiz yaparsak. Çorum Belediye sezon başı grubun at yarışları tabiriyle sür direk favorisi olarak gösteriliyordu. Zaten iyi bir kadroları vardı. Geçen yıl 2.Lig’in kapısından döndüler. Üstüne nokta transferler yaptılar. Son iki sezon 29 gol atan Abuzer bence en önemli transferleri. Ki, bugün ona çok dikkat etmeliyiz. Sivas Belediye’yi şampiyon yapan, Gölcükspor’da iz bırakan Yusuf Tokuş’u çok yerinde bir kararla takımın başına getirdiler. 9’ncu hafta itibariyle baktığımızda Çorum, hedeflediği, otoritelerin beklediği yerde değil. Bunun en önemli nedeni içerde, bizim gibi bocalıyorlar.

ÖNEMLİ BİR AVANTAJ OLABİLİR

Düşünün 4 maçın sadece birini kazanabilmişler. Kazanamadıkları ilk üç iç saha maçında 5 gol yediklerini görüyoruz. Ki, bu ciddi bir zaaf. Henüz bilekleri bükülmedi. Namağlup olarak karşımıza çıkacaklar. Sevgili Ali Keten’in hatırlattığı gibi geçen sezon çok yenilmese ilk acıyı tattırmıştık. Bugün de pek ala yapabiliriz. Çorum bizim gibi futbol oynamayı düşünen bir takım. Bugünkü maçta belki de en büyük avantajımız bu olacak. Kontra atakta rakibi az adamla yakalayıp, istediğimiz boş alanları bulabiliriz. Dişimize göre rakipleri aşamadık ama zor deplasman, dişli rakip derken bugün Çorum’dan kazanıp dönensek kimse şaşırmasın.

Diğer temsilcilerimizi zorlu rakipler bekliyor

Diğer temsilcilerimizin maçlarına bakarsak. Kocaeli Birlikspor her ne kadar istediği sonuçları alamasa da özellikle deplasman maçlarında kolay teslim olmuyor, sonuna kadar asılıyor. Bugünkü rakip Kastamonu grubun dişli takımlarından biri ama bu puan alınmayacağı anlamına gelmiyor. Temsilcimiz eğer başlarda falan gol yemezse, puan için direnecektir. Kazanmak uzak bir olasılık ama bir beraberlik alınabilir gibime geliyor.

GÖLCÜK YENİ SAYFA AÇIYOR

Gölcükspor, Ramiz Soydaş’ın istifasının ardından Van deplasmanına alt yapı antrenörleriyle gitti. Maç öncesinde Başkan Ahmet Şahin son derece umutlu, iddialıydı, “Yüzde 80 kazanırız” diyordu. Öne de geçtiler ama sonunu getiremediler. Hafta içinde yeni teknik direktörüne kavuştu Kırmızı-Siyahlılar. Sürpriz sayılabilecek bir isim Kayhan Çubuklu takımın başında. İki idmana çıktı ama aldığım bilgiye göre bu sezon içerdeki tüm maçları izlemiş. Yani takımla ilgili donanımlı bir bilgiye sahip.

DARICA, LİDERİ DEVİRİR

Bu çok önemli bir avantaj. Eldeki malzeme iyi, belli dokunuşlar gerekli. Çubuklu bunları yaptığında takım istikrarı yakalayacak diye düşünüyorum. Darıca G.B bugün evinde lider Turgutluspor karşısına çıkacak. Bakmayın son dakika golüyle kaybedilen son maça, Sarı-Yeşilliler bu grubun en iyi takımlarından biri. Bugünkü maçta lideri devirmelerini bekliyoruz. En kötü sonuç beraberlik olur diye düşünüyorum.

BAL’DA MÜTHİŞ DERBİ

Bugün BAL’da tüm gözler, dikkatler Gebze’de olacak. 5’te 5 yapan Gebzespor, her maçta iyi futbol oynayan Başiskele Doğantepe’yi ağırlayacak. Sıkı bir derbi maç olacak. Ev sahibi bir adım önde gözüküyor olsa da, Doğantepe’nin rakibine ilk çelmeyi takması sürpriz sayılmaz. Dostça bir maç olmasını diliyorum. Öyle sanıyorum ki hem Gebzespor, hem futbol severlerin yoğun ilgisi olacak maça. Çıkacak sonucu çok merak ediyorum.