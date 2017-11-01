“Kazanmak zorundayız”

Siyah-Beyazlı ekibin antrenörü Ahmet San, bu hafta sonu Ankara’da oynayacakları SGK maçın mutlak kazanmak zorunda olduklarını belirtti

ANKARA’DA ÇALIŞACAK

Ligde ilk üç hafta sonunda bir galibiyet iki mağlubiyet alan RDF Karamürsel İdman Yurdu, dokuzuncu sırada yer aldı. Pazar günü Ankara Beştepe Spor Salonu’nda SGK ile karşılaşacak olan Siyah – Beyazlı ekip, bu maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Dün akşam yola çıkan ekip, bugün Ankara’da ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Pazar gününe kadar Ankara’da çalışacak olan Siyah-Beyazlı ekip, bu kritik maçtan galip gelmeyi hedefliyor.

“UYUM SÜRECİ YAŞIYORUZ”

RDF Karamürsel İdman Yurdu antrenörü Ahmet San, ilk haftalardaki takımının performansı konusunda açıklamalarda bulundu. San, uyum süreci yaşadıklarını belirterek “Geçen sene önemli bir başarı elde ettik. Bu başarımız karşılığında kadromuzun üstüne daha çok koyarak hedefimizi yine bir üst lig olarak belirledik. Ancak belirli bir uyum süreci yaşıyoruz. Bu uyum süreci de bizlere sancılı olarak geri dönüyor. Bu sancı ve ağrıları kısa sürede atlatacağız.”

“AKSİ DURUMDA KÜÇÜLMEYE GİDECEĞİZ”

“Takımımda uyum süreci dışında eksik yok. Teknik kapasitemiz oldukça yüksek, ama ilk üç haftada istemediğimiz sonuçlar oldu, şimdi çok kritik bir mücadeleye çıkacağız. Eğer ki kazanırsak zaten seri galibiyetler alacağımızı düşünüyorum. Aksi durumda ise küçülmeye gideceğiz. Ama dediğim gibi kazanırsak ve beklediğim gibi seri galibiyetler gelirse devre arası bir tane transfer yapmayı bile düşünüyoruz. İnşallah hafta sonu kazanıp, döneceğiz.” dedi.

