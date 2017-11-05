Kazanmayı unuttuk

İzmit’te sezonun ilk gündüz maçında rakip puan tablosunun son sırasında bulunan Elaziz Belediyespor’u konuk ettik, ancak takımın kalitesinin kesinlikle bulunduğu yerin üstünde olduğunu biliyorduk. Gerek maçın biletlerinde lösemili çocuklar haftasına dikkat çekilmesi, gerek takımımızın sahaya maskelerle ve pankart ile çıkması bir kez daha Kocaelispor’un bir futbol takımından fazlası olduğuna kanıttı.

Fatih Hoca Çorum’da hem İshak’ı, hem Burak Özbakır’ı beraber oynatmıştı, bugün Özbakır’ı kulübeye çekti. Haftalardır 3 puana hasret takımımız için artık 3 puandan başka seçenek yoktu. Maça öncekilere göre daha baskılı başladık. Kanatlarda genç oyuncumuz Fatih ve Burak Süleyman’ın içeriye çok güzel ortaları oldu, rakip bize göre fizikliydi ve bana kalırsa burada izlediğimiz Arsin’den de Osmaniye’den de iyi bir takımdı ancak yetenek olarak bizden zayıflardı. Dakika 26 ‘da iyi olduğumuz kanat akınlarının meyvesini yedik, Burak Süleyman soldan süper getirdi ve genç yıldız Gökdeniz süper bir kafa golü ile bizi öne geçirdi. Herkeste 2’yi bulup soyunma odasına girme isteği varken bu seneki kabusumuz, araya adam kaçırma sıkıntımız hortladı ve Elaziz skoru 1-1 e getirdi. İlk yarı böyle sona erdi. Fatih Hoca bu kez değişikleri erken yapmalıyım mantalitesi ile bana göre çok yanlış değişiklikler yaptı. Bana göre gününde olan Burak Süleyman’ın çıkması çok yanlıştı, o ana kadar herhangi bir olumlu hareketini görmediğimiz Özgür’un aylardır kurtarıcı diye oyuna girmesini izliyoruz.

İkinci yarı Elaziz’in üstünlüğü vardı şu ana kadar bu sezon İsmetpaşa’da kapanmayan beraberliğe yatmayan ilk takım oldular. Dakika 51’de rakip gole çok yaklaştı ceza sahası içinde yapılan kafa vuruşunu Yusuf köleden süper kurtardı. 80. dakikaya kadar sahada uyuduk kesinlikle senenin en kötü futbolunu oynadık, gününde bir Burak Süleyman’ın varken araya top atabilecekken orta açabilecekken bu yapılan tam bir skandaldı. 80’den sonra biraz oynamaya başladık, gol atacağımıza umudum vardı çünkü rakip bu kez yatmadı. Bana göre onlar da golü istedi ancak kapasitemizin yetmediği aşikardı. 90. dakikada ikinci yarıdaki tek pozisyonumuzu buluyorsak diyecek bir şey yok, Bahri Başkanın dediği gibi bu sene amaç üst sıralar değil, bunu kabulleneceğiz.