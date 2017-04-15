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Kazı yapmadan boru değiştirdiler

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Kazı yapmadan boru değiştirdiler
İSU Genel Müdürlüğü, teknolojiyi en yüksek oranda kullanarak hizmeti son derece çağdaş biçimde sunmaya çalışıyor.

Kocaeli genelinde 15 bin km. uzunluğunda içme suyu, atıksu ve yağmur suyu altyapısı işleten İSU Genel Müdürlüğü, son 13 yılda yaptığı çalışmalarla 8 bin kilometre uzunluğunda altyapı hattını yenileyerek içme suyu kayıp kaçak oranını yüzde 22’ye indirdi, atıksu arıtma oranını da ise yüzde 99 seviyesine çıkardı.

Yaptığı altyapı yenilemeleri ile arızaları kazı yaparak gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, kazısız teknoloji alanında da mesafe almaya başladı. İSU ekipleri, bu yenilik sayesinde yol ve zemine zarar vermeden İzmit şehir merkezindeki içme suyu hattını yeniledi.

GENİŞLETİLİYOR

Geçtiğimiz yıl Gölcük Halıdere ile Değirmendere arasındaki 2 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hattını kazısız teknolojiden yararlanarak yenileyen İSU Genel Müdürlüğü, sistemi yaygınlaştırma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İSU son olarak İzmit Tepecik Mahallesi Acısu ve eski Hamam Sokakları üzerinde bulunan ve şehir merkezini besleyen ana içme ve kullanma suyu hattında kazısız teknolojiden yararlandı. Malzeme yorulmasından kaynaklanan arızaların oluştuğu 30 cm çapındaki hattın şehir merkezini beslemesi, şehir trafiği ile toplu taşıma araçlarının ana arteri olmasından dolayı kazısız teknoloji ile boru içi kaplama yapıldı. Sadece boru girişi ile çıkışının kazıldığı sistemde, içme suyu borusu robot ile kontrolü yapıldı ve basınçlı su ile temizlendi. Ardından son teknoloji ürünü boru içi malzeme kullanımı ile 250 metre uzunluğundaki içme suyu borusu bir gün gibi kısa sürede ve yol ile zemin tahribi yapılmadan tamamlandı. Böylelikle kazı sonrası oluşan yol kaplama ve bakım onarımı yansıra trafikte sıkıntılar da yaşanmadı.

Uygulamayı yerinde inceleyen İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, kazısız teknolojinin bıçaksız ameliyat olduğunu söyledi. Bayram, “Kazısız teknolojiyi özellikle şehir merkezleri ile insan ve ulaşım yoğunluğunun olduğu bölgelerde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

 

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