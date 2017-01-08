Kazım Abanoz hayatını kaybetti

İstanbul eski Emniyet Müdürü Kazım Abanoz bir süredir Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Uzun süre önce ameliyat geçiren ve ameliyat sonrası toparlanmaya çalışan Abanoz yaşama tutunamadı.
Cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Kavaklı Camii'nde kılıncak namazın ardından Hamidiye Köyü'nde defnedilecek.
Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.