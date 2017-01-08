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Kazım Abanoz hayatını kaybetti

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Kazım Abanoz hayatını kaybetti
İstanbul eski Emniyet Müdürü Kazım Abanoz hayatını kaybetti.

İstanbul eski Emniyet Müdürü Kazım Abanoz bir süredir Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Uzun süre önce ameliyat geçiren ve ameliyat sonrası toparlanmaya çalışan Abanoz yaşama tutunamadı.

Cenazesi yarın ikindi namazını müteakip  Kavaklı Camii'nde kılıncak namazın ardından  Hamidiye Köyü'nde defnedilecek.

Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

 

 

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