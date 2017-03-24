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Kazım İnal vefat etti

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Kazım İnal vefat etti
İzmit Sanayi Mahallesi Yudum Sokak K.1 No.5’te ikamet eden çiftçi Kazım İnal (79) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

12 çocuk babası Kazım İnal’ın cenazesi Muş Bulanık ilçesi Arakonak Köyü’nde toprağa verildi.

 

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