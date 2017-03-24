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Kazım İnal vefat etti
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Vefat
24.03.2017 14:00
İzmit Sanayi Mahallesi Yudum Sokak K.1 No.5’te ikamet eden çiftçi Kazım İnal (79) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
12 çocuk babası Kazım İnal’ın cenazesi Muş Bulanık ilçesi Arakonak Köyü’nde toprağa verildi.
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Etiketler:
Kazım İnal
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vefat
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