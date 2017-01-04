KBT’den yeni bir organizasyon

Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun organize ettiği 7. Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması 7 Ocak Cumartesi günü Dolphin AVM’nin ikinci katındaki etkinlik alanında başlayacak.

İki hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri 13.30-17.00 saatleri arasındaki buluşmada 6-17 yaş aralığındaki 11 grupta yer alan 200 öğrenci, tiyatral anlamdaki yeteneklerini sergileyecek.

KBT Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, dün Dolphin AVM’deki Bookmark Kitap Kafe’de gerçekleşen basın açıklaması yaptı, etkinlikle ilgili bilgi verdi. Basın açıklamasına Dolphin Alış Veriş Merkezi Müdürü Emre Tezcan, İdari İşler sorumlusu Ceyhun Bulut, başta olmak üzere KBT Tiyatro Müdürü Hüsniye Akçin, Sahne ve Dekor Tasarımcısı Erhan Demiray, Müzik Öğretmeni Ağah Eroğlu, Oyun kurucusu Deniz Mert Özkaraaslan, tiyatro yönetiminden Aslı Akçin tiyatro yardımcıları, Yağmur Özveri, Gözde Tekin, Gülşah Koçakurt, Deniz Mert Özkaraaslan, davetli konuklar ile yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.

“Cadde sokak, çarşı pazar, yer gök tiyatro” sloganıyla gerçekleştirilecek festivalde ilk olarak 7 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de Grup Abaküs, “İmece” adlı oyunla açılışı yapacak. İki hafta dört günde toplam 11 oyun izleyiciyle buluşacak.

KBT Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, “Çocuklar ve gençler için tiyatro sanatı estetik bir haz duygusundan öte, bir eğitim aracı olarak daha önemlidir. Tiyatro Sanatı seyirciye oyun gösterme işidir. Ancak oyunu gösteren oyuncuların davranışlarını ve yaşam biçimlerini de değiştirir. Bu festivalde görev alan çocukların ve gençlerin, kişisel gelişiminde beceri olarak kazanımları, ses konuşma, beden dili, sözsüz ifade biçimleri üzerinde beklentilerimiz vardır. Çocuklarımızın sanat eğitimlerinden yararlanabilmeleri için daha özgür alanlara, uzmanlara ihtiyaç vardır” dedi. Akçin, Mayıs-2017’de de “24. Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivali”nin düzenleneceğini hatırlattı.

Şennur YILDIZ