Kebapçıda silahlı saldırı! 2 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde Kuruçeşme Polis Merkezi'ne 100 metre uzaklıktaki bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan A. (27) ve Derda K. (25), daha önce husumet yaşadıkları O.D. adlı şahsın dükkanına giderek nerede olduğunu sordu. İş yerindekilerin O.D.’nin dışarıda olduğunu söylemesi üzerine Doğan A. ve Derda K., yemek yemek için Lozan Caddesi üzerindeki bir kebapçıya girdi. İş yerine giden O.D., iki şahsın kendisini sorduğunu öğrenince kebapçıya gitti. Şahısları içeride yemek yerken gören O.D., şahıslara kendisini neden aradıklarını sorunca kavga çıktı. Kavgada yanında taşıdığı silahına sarılan O.D., Doğan A. ve Derda K.’yi üç kurşunla yaraladı. Kasık ve bacaklarından yaralanan iki genç kanlar içinde yerde kalırken, O.D. olay yerinden kaçtı. İşletmecinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ticari taksi ile olay yerinden kaçtığı iddia edilen O.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.