KEDFE’de seçim günü

400 DELEGE OY KULLANACAK

KEDFE, yaklaşık 4 bin üyesi bulunan 19 Erzurumlular Derneği’nin tek çatı altında toplandığı büyük bir sivil toplum örgütü. Olağan kongre, bugün saat 14.00’te Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde başlayacak. Federasyon üyesi derneklerden seçilen 400 delegenin oy hakkı var. 35 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu seçilecek.

İKİ BAŞKAN ADAYI

Bugünkü kongrede KEDFE’nin mevcut başkanı Tekin Dursun yeniden aday oluyor. Karşısına, 10 yıldır Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanlığını yürüten Avni Gözütok liste çıkartarak rakip olacak. Seçimin çekişmeli geçmesi bekleniyor.