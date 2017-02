Kedi ve köpekler için GTÜ kampüsüne besleme noktaları kuruldu

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) Türkiye’ye örnek olacak bir uygulama başlatılarak, kedi ve köpekler için kampüsün çeşitli yerlerine sağlıklı besleme noktaları yerleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsünde köpek ve kedilerin yaşam kalitesini arttıran 'Kedi-Köpek Beslenme Noktaları' projesi GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mirat Gürol ve GTÜ Damla Öğrenci Topluluğunun katılım sağladığı tanıtım etkinliği ile başlatıldı. Proje ile kampüs içinde bulunan doğal hayatın sürdürülebilmesinin hedeflendiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan projede GTÜnün pilot uygulama alanı olarak belirlendiği ifade edilirken proje ile üniversite kampüsü içinde bulunan kantin, restoran ve yemekhanelerden artan yiyecekler özel ve ergonomik olarak GTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından yaptırılan köpek ve kedi noktalarında hayvanlara verilecek. Kampüs içinde hijyenin önemli olduğu yerlerde ve kişilerin dolaşım alanlarında gelişi güzel yiyecek bırakılmasının, besleme yapılmasının önüne de geçecek olan proje ile kampüsün temizliği de sağlanmış olacak.

"Kampüste yaşayan kedi köpeklerin sağlıklı beslenme konusunda proje başlattık"

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Aslında doğa harikası bir kampüsümüz var. Her alanı, her karışı çok özel. Kampüsümüzün içerisinde hem doğa ile bitişik yaşıyoruz hem de camlı çeşitliliği canlılar üzerinde birlikte yaşam üzerine farkındalığı ve bilinci arttırmak üzere gayretler gösteriyoruz. Bugün üniversitemiz Damla Topluluğu ile birlikte bir etkinlik gerçekleştirdik. Bize Hayvan Hakları Koruma Federasyonu da destek veriyor. Biz burada kampüsümüzde yaşayan köpeklerin ve kedilerin sağlıklı ve düzenli beslenmeleri konusunda bir proje başlattık. Herkes eline aldığı her besini veya besin artığını hayvanları beslemede kullanmasın. Hayvanların makarna, pilav, börekle beslenmemesi ya da hayvanların gözlerine zararlı olan şekerli gıdaların hayvanlarla verilmemesi için öğrenci topluluğumuzla beraber farkındalık oluşturmak için bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.

"Kampüste 70’e yakın köpek ve kedi var"

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mirat Gürol ise, "Rektörümüzün, öğrencilerimizin çok duyarlı olduğu bir konuda hayvanlar konusunda, Türkiye’nin en önde giden çalışmalarını yapıyoruz burada. Devamlı beslememiz vardı senelerdir. Hayvanlarımız kedilerimiz köpeklerimiz devamlı beslenirdi burada. Şuanda daha organize bir şekilde hem bir barınağımız var. Orada dışarıya bırakmamamız gereken yavrular, anneleri ya da agresif hayvanları bulunduruyoruz. Ayrıca kampüste 70’e yakın köpek ve kedi var. Bunlar kısırlaştırılmış durumda. Gebze ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yardımları ile bu hayvanlar kısırlaştırılıyor, aşılanıyor ve küpeleniyor. Artık üniversitemiz kediler için mama alacak. Belli noktalara koyduğumuz besleme noktalarında bu hayvanları besleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kedi, köpek dostlarımızı beslemek için bu şekilde karar aldık"

GTÜ Damla Topluluğu Başkanı Dilara Ayvazoğlu ise, "Okula farklı yerlere besleme noktaları koyduk. Kedi köpek dostlarımızı bu şekilde beslemeye karar verdik. Her gün düzenli bir şekilde arkadaşlarımız denetleyecek bunları. Yemleri, mamaları ve suları bu şekilde konuşacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan üniversite sınırları içerisinde 15 noktada yapılacak beslenme noktalarının ihtiyaç duyulması halinde artırılacağı bildirildi.