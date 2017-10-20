Kefken'deki göçmen faciasında 3 tutuklama
Kandıra İlçesi Kefken açıklarında, 24 kişinin öldüğü, 14 kişinin kaybolduğu göçmen teknesinin batması faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3 tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest kaldı.
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Geçen ay, Kandıra Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise öldü. Faciada 14 kişi ise kayboldu. Soruşturma kapsamında jandarma, göçmenleri İstanbul'dan Sakarya'ya getiren 6 kişiyi tespit etti. Kocaeli, Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.
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Etiketler : Kandıra, Kefken, göçmen faciası, tutuklama
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