Kefkenli balıkçı bir liman istiyor 

110 TEKNE VAR

Kandıra Kefken’de Kefken ve Çevre Köyleri Deniz Ürünleri Kooperatifi’ne üye 98 balıkçı, bunlara ait 32’si 12 metreden büyük toplam 110 balıkçı teknesi var. Bu teknelerin hepsi, profesyonel balıkçılık için donatılmış, değerli tekneler. Bölgedeki yüzlerce genç de geçimini denizden balıkçılıkla kazanıyor. Ama tekneler, Karadeniz’in dalgaları karşısında güvencesiz.

BALIKÇI İLGİ İSTİYOR

Kefkenli balıkçılar, av sezonunda İstanbul’u da içine alan geniş bir bölgenin balık ihtiyacını temin ediyor. Meslek çok zor ve maliyetli. Kefkenli balıkçı, teknelerini güvenerek bırakabileceği bir liman dışında, yeni tekne alabilmek, mevcut tekneleri iyileştirebilmek için faizsiz kredi talep ediyor. Bölgedeki balıkçılar 1984 yılında yapılan ve çok yetersiz olan iskelede teknelerini bağlıyorlar. 1998 yılında hazırlanan Kefken Balıkçı Limanı projesi ise, bir türlü uygulanamadı.

Şennur YILDIZ

TEKNELER KORUMASIZ- Kefken limanındaki balıkçı tekneleri basit bir iskeleye bağlı duruyor. 1998’de liman projesi yapıldı ama uygulamaya konulmadı. Karadeniz kabarınca bu tekneler zarar görüyor.