Keleş, “Küçümsenmeyecek Çok büyük bir başarı elde ettik”

Doğantepespor’a normal sezonun ilk yarısının son haftalarında gelen, takımı ile birlikte çok büyük çıkış yakalayan Naci Keleş, bir köy takımının küçümsenemeyeceği çok büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.

“SEVGİ BAĞINI KURDUK”

Naci keleş, idealist ve genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, “Teklif geldiği zaman, takımın durumu iyi değildi, düşme hattının hemen üzerindeydi. Ancak takımın potansiyelini gördüğüm için kabul ettim. Oyuncularımla çok iyi bir sevgi bağı kurduk. Onları beni sevdi, ben de onları. Sezon içinde çok sıkıntılı günlerimizde oldu. Öncelikle Play-Off’a çıkmamız önemliydi, bunu başardık. Play-Off’ta daha rahattık, baskı da yoktu, bir köy takımının çok kolay elde edemeyeceği bir başarı yakaladık. Başkan Başkanımız Ertan Demirhan, yönetim kurulu üyelerine, futbolcularıma ve bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.