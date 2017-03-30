Kemal ve Özgür’e ilk on bir gözüktü

Cumartesi Denizli deplasmanında Kızılcabölükspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, sakat ve cezalı futbolcular yüzünden sıkıntı yaşıyor.

Kadir Öge ve Hamza’nın sarı kart cezalısı durumuna düşmesiyle zorunlu değişime gidecek olan Yeşil-Siyahlı ekipte, Kemal ve Özgür’e ilk on bir şansı doğdu.

ALİ KETEN SOL BEKE KEMAL STOPERE

Kocaelispor’da, geçen hafta Çorumu Belediyespor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen, takımın en istikrarlı oyuncularından sol bek kadir Öge’nin yerine kimin oynayacağı konusunda kesinleşen bir durum yok. Teknik Sorumlu Yıldız’ın, Ali Keten’i Kadir Öge’nin yerine sol bek kaldırması, stoperde de Kemal’e şans vermesi bekleniyor. Ayrıca cezalı Hamza ve Sinan Pektemek’in yokluğunda forvette Oğuzhan ile birlikte Özgür’ün şans bulması tahmin ediyor.

YOLCULUK YARIN

Kızılcabölükspor ile cumartesi deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor’un Denizli yolculuğu yarın başlıyor. Kafile saat 16.20 THY uçağı ile Denizli Çardak Havaalanına gidecek. Oradan karayoluyla Denizli’ye geçecek olan Yeşil Siyahlı takım Lavin Otel’de kampa girecek. Temsilcimiz maçı oynadıktan sonra aynı günün akşamı saat 22.00 uçağı ile dönüş yapacak. Kocaelispor, Denizli yolculuğu öncesinde sabah ter antrenmanı yapması bekleniyordu.