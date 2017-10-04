Kemalettin Erginöz vefat etti

İki erkek, bir kız 3 çocuk babası olan Kemalettin Erginöz, gazetemiz eski ortaklarından Hazım Özbay’ın da kayınpederiydi. Kemalettin Erginöz’ün cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılacak.

