Kocaeli16 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Kemalettin Erginöz vefat etti
Kemalettin Erginöz vefat etti

Kemalettin Erginöz vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hazımağa Apartmanı’nda oturan, Seka Genel müdürlüğü Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü’nden emekli Kemal Erginöz (92) çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.

A+A-

İki erkek, bir kız 3 çocuk babası olan Kemalettin Erginöz, gazetemiz eski ortaklarından Hazım Özbay’ın da kayınpederiydi. Kemalettin Erginöz’ün cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılacak.
 

Bu haber toplam 389 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.