Kemalettin Erginöz vefat etti
İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hazımağa Apartmanı’nda oturan, Seka Genel müdürlüğü Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü’nden emekli Kemal Erginöz (92) çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.
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İki erkek, bir kız 3 çocuk babası olan Kemalettin Erginöz, gazetemiz eski ortaklarından Hazım Özbay’ın da kayınpederiydi. Kemalettin Erginöz’ün cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılacak.
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