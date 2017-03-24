Kenan Sofuoğlu'ndan 'Eymen' bebeğe destek

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6,5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6,5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğum Bakımı Bölümünde 2,5 aydır solunum cihazına bağlı yaşayan "Eymen" bebeğin durumunu öğrenmek için hastaneyi ziyaret eden Kenan Sofuoğlu, baba Metin Çapkın ve hastane başhekimi Doç. Dr. Yakup Tomak ile görüştü.

Baba Çapkın ve yetkililerden bebeğin durumuyla ilgili bilgi alan milli motosikletçi Sofuoğlu, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakaryalı birisi olarak hemşehrisi bir bebeğin sıkıntı yaşadığını duyduğunu belirterek, aynı sıkıntıları vefat eden oğlu Hamza'da da yaşadığını söyledi.

Olayın ciddiyetini öğrenmek için Eymen bebeğin babası ve hastane başhekimiyle görüştüğünü aktaran Kenan, "Olayın ciddiyetini gördüm. Eymen'in tek umudunun bu ilaç olduğunu gördüm, öğrendim. Ben de kendi üzerime düşen, maddi ve manevi desteği sağlıyorum. Halkımızın da desteğini esirgemeyeceğine inanıyorum. Yardıma, kampanyaya desteklerini bekliyorum." şeklinde konuştu.