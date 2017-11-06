Kendi Jurassic Parkı’nı yap! 

Bunların için en dikkat çekenlerden birisi ise 4M Mobisu firmasının fuarda sergileyeceği artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip dinozor düzenekleri olacak. Bu düzeneklerle her evde bir Jurassic Park olacak.

DİNOZORLAR CANLANACAK

Dinozorlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı’nda canlanacak. Fuarda sergilenecek 3 boyutlu dinozor setleriyle çocuklar, binlerce yıl önce yaşamış dinozorlarla tanışacak. Dinozor DNA setlerinin içinde dinozor iskeletinin gömülü olduğu alçı kalıp, özel olarak hazırlanmış kazı aletleri, fırça, AR(Augmented Reality-Artırılmış Gerçeklik) matı yer alıyor.

ÇEKİN, PAYLAŞIN!

Her öğrencinin bir paleontolog ve genetikçi olmasını sağlayacak setlerle çocuklar, karanlıkta parlayan dino iskeletini kazıyarak çıkaracak. Tüpün içindeki dinozor DNA’sı AR teknolojisiyle gerçek boyutlu bir dinozora dönüşecek. Çocuklar dinozorlarla çekilmiş fotoğraf ve kamera görüntülerini sosyal medyadan arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

KOCAELİ BİLİŞİM FUARI

Kocaeli Bilişim Fuarı, 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. Ana teması ‘’Sanal ve Artırılmış Gerçeklik’’ olarak belirlenen fuarda; ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli’yle tanıştırmak amaçlanıyor. Fuar kapsamında, sanal ve artırılmış gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Ayrıca özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek.

BİLİŞİM FESTİVALİ

Binlerce metrekarelik fuar alanında konuşlanacak olan yüzlerce bilişim firması, alan içi ve alan dışı etkinliklerle sektöre gönül verenlerin karşısında olacak. Sanal gerçeklik uygulamaları, en gelişmiş uçuş simülatörleri, 3D yazıcılar, mobil uygulamalar, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler ve görüntüleme sistemleri, sosyal medya uygulamaları, gelişmiş robotik uygulamalar gibi projelerin yanı sıra bilişim sektörünün baş döndürücü hızına eşlik edecek uygulamalarla Kocaeli Bilişim Fuarı, adeta bir bilişim festivaline dönüşecek. Sektörün dikkat çeken isimleri ise düzenlenecek söyleşilerde deneyim paylaşımında bulunacak.

