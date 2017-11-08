Kendilerini böyle savundular: "Bunu yaptığım için gurur duyuyorum"

Tutuklu sanık eski 5. Muhrip Filotillası Komodoru Öngör, "Savaş gemilerine terör saldırısı ihbarı aldım. Amirimin emriyle gemileri seyre kaldırdım. Koşarak, görev yerime gittim. Mümkün olsa, uçarak giderdim. Emri 1. amirim olan Ayhan Bay'dan aldım. Bunu yaptığım için gurur duyuyorum" dedi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda yapılan duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmada, müdahil olarak Başbakanlık adına avukatlar Alper Doğan, İsmet Kartal, Halit Çokan, Emre Arık ve Ali Güney ile TBMM adına Avukat Ömer Burak Barış da hazır bulundu. AK Parti Çayırova ve Kandıra İlçe Başkanlıkları yönetim kurulu üyeleri de duruşmayı takip etti.

Duruşmada, firari sanıklardan Enver Kılıç ve Zabit Kişi'nin, Kazakistan'da yakalandıklarına ilişkin yazı zapta geçirildi.

Daha sonra, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı 5. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevinde bulunan eski Deniz Kurmay Albay Önder Öngör, "darbe üst yönetimi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, firari sanık eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın direktifleriyle Donanma Komutanlığı’nda bulunan savaş gemilerinin seyre çıkması talimatını verdiği, darbe gecesi Bay'ın verdiği tüm emir ve talimatları uyguladığı, talimat doğrultusunda gemilere Marmara Denizi'nde top atışı yapmaları yönünde emir ve baskı uygulayarak, TCG Kemalreis gemisine top atışı yaptırdığı, kendisine verilen kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, darbecilerle hareket ettiği, imaj incelemesinde örgütün kullandığı kriptolu iletişim sistemi 'ByLock' kalıntılarına rastlandığı" suçlamaları hakkında savunma yaptı.

Suçlamaları reddederek, kendisi hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının taraflı olduğunu savunan Öngör, örgütle bağı olmadığını iddia etti.

Mahkeme başkanından sanığa tepki

Öngör'ün, hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapmaktan uzun süre uzaklaşması üzerine, Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, "Savunma yapmamakta ısrar ediyorsun. Savunmana geçeli 30 dakika oldu. Savunma yapmanı bekliyoruz." şeklinde sanığı uyardı.

Bunun üzerine Öngör, askeri terimleri mahkeme heyetine anlatması gerektiğini, bugüne kadar savunma yapmak için beklediğini dile getirdi.

Kendisinin kanunlara aykırı emir almadığını ve uygulamadığını öne süren Öngör, örgüt yöneticiliği suçlamasıyla ilgili iddianamede somut bir delil olmadığını iddia etti.

Başkan Sevimli, sanığın yeniden davayla ilgili olmayan konular hakkında konuşması üzerine, "Ayhan Bay'la darbeyle ilgili görüşme yaptın mı? Gemilerin seyre çıkması emrini verdin mi? Bu sorulara cevap ver. Savunmanı yap. Davayla ilgili olmayan konulardan bahsediyorsun." dedi.

Sevimli'nin "ByLock kullandın mı?" sorusu üzerine sanık Öngör, ByLock'u ne kendi telefonunda ne de başka hat üzerinden kullanmadığını ileri sürdü.

"Bunu yaptığım için gurur duyuyorum"

Mahkeme Heyeti Başkanı Sevimli'nin, "15 Temmuz'da bağımsız olarak aranarak Marmara Salonu'ndan ayrılmışsın. Marmara Salonu'ndaki komodorluk sosyal faaliyetini sen mi düzenledin? Tarihini sen mi belirledin?" sorusu üzerine Öngör, "Marmara Salonu'ndan savaş gemilerinin emniyetini almaya gitmem suç olmuş. Savaş gemilerine terör saldırısı ihbarı aldım. Amirimin emriyle gemileri seyre kaldırdım. Koşarak, görev yerime gittim. Mümkün olsa uçarak giderdim. Emri 1. amirim olan Ayhan Bay'dan aldım. Bunu yaptığım için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Öngör, sosyal faaliyet tarihinin kendisi tarafından 15 Temmuz olarak belirlendiğini ifade ederek, söz konusu organizasyonun hakkındaki suçlamalarla sebep sonuç ilişkisi bulunmadığını ileri sürdü.

Söz konusu durumda, darbe tarihini önceden bildiği iması yapıldığını anlatan Öngör, bunun doğru olmadığını, temayül olarak bu tür yemeklerin cuma günü yapıldığını savundu.

Öngör'ün dosyada bulunmayan konular hakkında konuşması üzerine Sevimli, "Savunma hakkını kötüye kullanmaya yönelik hareketler yapıyorsun." uyarısında bulundu.

Duruşma, sanık Öngör'ün savunmasıyla devam ediyor.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.