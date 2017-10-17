Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan dördüncü duruşmaya, meslekten ihraç edilen öğretmen tutuksuz sanık N.A ve avukatı Ümit Doğu Cinemre katıldı.

Başka bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanığın eşi, cezaevinden mahkemeye gönderdiği dilekçesinde, eşinin telefonuna "ByLock" programının kendisinin yüklediğini ve eşinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatına karar verilmesini istedi.

- "Kendimi kullanılmış hissediyorum"

Sanık N.A ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" programı kullanmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Eşinin gönderdiği dilekçeye bir diyeceğinin olmadığını söyleyen sanık N.A, şöyle konuştu:

"Telefonumu eşim eline alıyordu ancak Bylock kullandığını ben görmedim. Benim haberim olmadan benim telefonum ve hattım üzerinden kullanmış. Bu nedenle ben mağdur oldum. Niçin bu şekilde davrandığını kendisine sorduğumda, 'Sana bir zarar geleceğini bilseydim bunu yapmazdım.' şeklinde cevap verdi. Telefonuma ByLock'u kocam yüklemiş. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Boşanma davası açmayı düşünüyorum. Ben bu olaydan mağdur oldum. Beraatımı istiyorum."

Sanık avukatı Cinemre de dilekçeden, müvekkilinin "ByLock" kullanmadığının belli olduğunu ileri sürerek, "ByLock programını müvekkilimin eşi kullanmıştır. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkemeye heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanık hakkında, denetimli serbestlik tedbiri ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.