Kendin İçin 

Bugün kendiniz için ne yaptınız? Haydi durmayın bir düşünün..

Yoksa siz de başkalarının hayatını yaşayanlardan mısınız? Kabul görmem , sevilmem, onaylanmam duygusu ve korkusuyla siz de başkaları için mi varsınız? Kendi isteklerinizi , kendi duygularınızı yok mu sayıyorsunuz? Ya da başkalarını kendinizden daha mı çok önemsiyorsunuz? Kendinizi değil başkalarının istek ve ihtiyaçları sizin için daha önemli? Aslında .. Kendinize haksızlık yapıyorsunuz, bunu biliyorsunuz değil mi? Kendi isminiz ve kendi ruhunuzda aslında başkası için yaşanılan ve size ait olmayan bir hayatın içinde kayboluyorsunuz.. Sırtınızdaki ağrılar, stresiniz, yüzünüzdeki çizgiler bile aslında tamamen hayatta fazlasıyla yüklenmiş olduğunuz yükler, görevler ve daha bir çok şey. Fazlaca sahiplendiğiniz ama işin özünde -mış gibi yaptığınız tüm ilişkiler sizi geçen yıllardan, geçen mevsimlerden daha çok yıpratıyor. Başkasını kendinizden daha çok düşünmek sizi iki kat daha yaşlandırıyor. O anda mutlu olduğunuz, fazlasıyla yüklendiğiniz her şey sizi daha da kamburlaştırıyor. Ruhunuz ağırlaşıyor, düşünceleriniz kendiniz yerine bir başkası için varoluyor , kalbiniz aşk için değil , bir başkasının hayatı için atıyor.

Yapmayın.. Kimseye gereğinden fazla müdahale etmeyin, kimsenin yerine düşünmeyin. Bu sizin hayatınız.. Yıllar geçer bir bakarsınız kendinizden verdiğiniz tüm ödünler, yaptığınız fazla fazla her şey size istemediğiniz bir şekilde geri döner. Kendinizi bu sefer düşünmek ister, geç kaldığınızı farkedersiniz. Suçlarsınız bu sefer karşınızdakini, aslında onun hiçbir hatası olmamasına rağmen.. Yapmayın.. Bencil olmaya, sadece ben ben ben demeye gerek yok , bu hayatın size ait olduğunu bilin ve hep hatırlayın.. Kendinizin daha değerli olduğunu ve hayatınızın daha fazla önem, itina hakettiğini de.. Kendiniz için kendi hayatınızı yaşayın.

Güzel Bir Hikaye – Bir Çocuk Bir Rüya

Bir sınıf öğretmeni, çocukların uykuları üzerine bir araştırma yapıyordu. Rüya görmenin insan ruhunu ne kadar rahatlattığını ve onlar için ne kadar gerekli olduğunu belirttikten sonra:

- Söyleyin bakalım!. dedi. Bu gece ne gördünüz?

Çocuklar, tek tek el kaldırarak rüyalarını anlatmaya başladılar. O haftaki rüyaların bir çoğu, üç gün önce meydana gelen korkunç tren kazası ile ilgiliydi. Bir de, cinnet geçiren bir emeklinin, karısı ve çocuklarını yol ortasında bıçaklaması ile...

Öğretmen, arka sıralarda oturan bir öğrencinin el kaldırmadığını görünce, ona doğru yaklaşıp:

- Hayrola!. dedi. Yoksa sen hiç rüya görmüyor musun?

Küçük çocuk, yanakları pembeleşirken:

- Elbette görüyorum!. diye gülümsedi. Ama benim rüyalarım çok farklı.

- O zaman, gördüğünü anlat!. dedi öğretmen. Aynı şeyleri görmen gerekmiyor.

Küçük çocuk:

- Ben, dedemle birlikte gittiğim balık avını gördüm!. dedi. Köyümüze yakın olan derede idik. Ve koca bir balık tutarak eve götürdük.

Öğretmen, yaptığı çalışmayı, bir sonraki dersinde de sürdürdü. O hafta görülen rüyaların büyük bir çoğunluğunda, petrol zengini bir ülkenin bombalanması sırasında ölen yüzlerce çocuk vardı. Diğer rüyalar ise, meşhur bir şarkıcının ayağından vurulması ve iş adamlarından birinin kaçırılması ile ilgiliydi.

Öğretmen, arka sıradaki öğrencinin bu sefer de el kaldırmadığını görerek yanına gitti ve ona ne rüya gördüğünü sordu.

Küçük çocuk, dışarıdaki karlı dağlara bakıp:

- Geçen hafta bir çok kuzumuz doğdu, dedi. Rüyamda onları, dağın yamacındaki pınara götürmüştüm. Bu arada çiçeklerle konuşup, gökyüzündeki kuşlarla yarıştım. Onlar gibi uçuyordum havada.

Öğretmen, araştırmasını biraz derinleştirdiğinde, çocuğun diğer kardeşlerinin de aynı türde rüyalar gördüğünü öğrendi. Hatta dedesi bile, onlar gibiydi.Sonunda merak edip:

- Hep bu türden rüyaları görmeniz çok harika! dedi. Rüyaların sanki birer film gibi. Yoksa bunun için bir formül mü var?

Küçük çocuk:

- Bilmiyorum öğretmenim!. diye gülümsedi. Sanırım film izleyemeyecek kadar fakir olduğumuz için bu rüyaları görüyorum.



“Üzülme , kaybettim sandıkların bulduklarındır belki.” Charles Bukowski