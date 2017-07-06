Kendini ağaca astı

Körfez'de 45 yaşındaki İlkay Son, Kirazlıyalı Sahili'nde kendini ağaca asarak intihar etti.

İzmit Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden,evli ve 2 çocuk babası serbest işçi olarak çalışan İlkay Son(45), önceki akşam iddialara göre, Körfez Kirazlıyalı Sahili'nde saat 23:00 sularında bir ağaca asılı olarak bulundu. Sahilden geçen vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise şahsın kimliğinin İlkay Son’a ait olduğunu tespit etti. Cenazesi otopsi işlemleri için kaldırıldığı İzmit Asri Mezarlık Morgu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

GİRESUN’DA TOPRAĞA VERİLECEK

İlkay Son’un maddi sorunlarının bulunduğu ve bu nedenle girmiş olduğu bunalım sonucu intihar ettiği öne sürüldü.Son’un cenazesi yarın memleketi Giresun'un Eynesil İlçesi Merkez Gümüşçay Mahallesi Camii'nden alınarak Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ